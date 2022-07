Crisi di governo, le ultime notizie di oggi 18 luglio 2022

Incompetenti e inaffidabili. Salvini e Berlusconi, dopo un incontro nella villa del leader di Fi in Sardegna, liquidano i Cinque Stelle. “Le minacce e ultimatum di Conte confermano la rottura del patto di fiducia richiamato giovedì da Draghi e alla base delle sue dimissioni”, affermano i leader di Lega e Fi, che per ora non giungono a conclusioni, attendendo “l’evoluzione della situazione politica”, ma si dichiarano “pronti comunque, anche a brevissima scadenza, alle elezioni”. È invece stata rinviata a oggi l’assemblea fiume dei parlamentari del M5s rimandata più volte ieri. Clima da derby nel confronto. Maggioranza con Conte, la froda governista attende il capogruppo alla Camera del Movimento, Davide Crippa. Conte ha ribadito che senza risposte chiare da Draghi al documento che contiene le nove richieste dei grillini, il Movimento 5 Stelle sarà fuori dal governo. Ma il Movimento è sempre più spaccato: potrebbe esserci una nuova scissione con una trentina di parlamentari pro-Draghi pronti a votare la fiducia al governo. Hanno invece superato quota mille le firme dei sindaci alla lettera su Draghi perché resti presidente del Consiglio “whaterver it takes” e porti l’Italia al voto solo alla scadenza naturale della primavera 2023. L’iniziativa è stata però attaccata duramente dalla presidente di FdI Giorgia Meloni, che parla di “uso spudorato delle istituzioni dai primi cittadini” e si chiede se “tutti i cittadini rappresentati dai firmatari condividano l’appello”. Di seguito le ultime notizie di oggi sulla crisi di governo.



Crisi di governo, le ultime notizie

Ore 07.00 – Assemblea M5S, rottura fra governisti e ala dura – L’assemblea online del M5S ieri è andata avanti per ore. Un paio di deputati si sono collegati dalla spiaggia. Una col costume sotto la maglietta, appena rientrata nella stanza d’hotel. Un altro con la telecamera spenta, sottofondo il rumore del bagnasciuga. Le acque, nel Movimento, sono agitatissime. Anche Giuseppe Conte a un certo punto ha staccato telecamera e microfono. Tanto che nelle chat M5S qualcuno si è chiesto: “Ma Giuseppe c’è ancora?”.

prima che l’assemblea ricominci per la terza volta (la convocazione è per le 18, ma è già slittata prima alle 20, poi a domani pomeriggio), un contiano ha fatto un bilancio degli interventi tra ieri sera e stamattina. “Finora 46 parlamentari sono intervenuti per ribadire il sostegno alla linea del leader, 19 sono per dare la fiducia a Draghi comunque, 3 sono stati più attendisti”

Ore 06.30 – Di Maio: “Un disastro se c’è la crisi, da Conte vendetta politica” – “Non ci sono certezze che vi sia una regia russa dietro la crisi di governo in corso in Italia, ma di certo il presidente Vladimir Putin sta lavorando per destabilizzare il nostro Paese e l’Europa”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. “Sono sicuro”, ha detto Di Maio parlando del leader M5s Giuseppe Conte, che “stia compiendo una vendetta politica buttando giù” il presidente del Consiglio, Mario Draghi, perché “ancora non si dà pace per non essere riuscito a restare a Palazzo Chigi”. Per Di Maio, l’unico modo per rafforzare Draghi è la “ricostituzione della maggioranza di unità nazionale”, con la consapevolezza del fatto che una crisi creerebbe “un danno incalcolabile all’Italia e agli italiani”.

