Crisi di governo, le ultime notizie di oggi 17 luglio 2022

Senza risposte chiare da Draghi al documento che contiene le nove richieste dei grillini, il Movimento 5 Stelle sarà fuori da governo. Lo ha dichiarato il presidente del M5S, Giuseppe Conte, in streaming dall’assemblea congiunta dei parlamentare grillini. Ma il Movimento è sempre più spaccato: potrebbe esserci una nuova scissione con una trentina di parlamentari pro-Draghi pronti a votare la fiducia al governo. Oggi una nuova assemblea congiunta con Conte. Intanto, Enrico Letta ha lanciato un appello a tutte le forze politiche ma soprattutto al M5S “perché sia della partita mercoledì”. “Ogni ipotesi senza M5s non è percorribile”, secondo il ministro Orlando. Contraria è Forza Italia. “Governo Draghi bis senza 5S o elezioni”, è la posizione di Tajani. Immediata la chiusura della Lega al Pd: “Ci risparmi gli appelli, non sono credibili. Fdi preme sugli alleati: ‘Voto subito, patto anti-inciucio. E Renzi nel mentre annuncia che martedì presenterà in Cassazione un quesito referendario per abolire il reddito di cittadinanza. Arriva anche il pressing di sindaci su Draghi perché resti presidente del Consiglio “whaterver it takes” e porti l’Italia al voto solo alla scadenza naturale della primavera 2023. “Ora più che mai abbiamo bisogno di stabilità”, si legge nella lettera firmata tra gli altri dai primi cittadini delle grandi città. Di seguito le ultime notizie di oggi sulla crisi di governo.

Crisi di governo, le ultime notizie

Ore 11.20 – Rosato (Iv): “71.500 firme petizione per far restare Draghi” – “Raggiunte 71.500 firme per la petizione ‘Draghi resti a palazzo Chigi'”, ha fatto sapere il presidente di Italia Viva Ettore Rosato, intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Leopolda questa mattina durante lo speciale “Avanti con Draghi”. “Continuiamo così, con l’obiettivo di arrivare a 100mila entro mercoledì. Mario Draghi è troppo importante per il Paese. In molti ci stanno scrivendo, tramite mail e social, per chiederci di lottare affinché Draghi rimanga a palazzo Chigi”, ha continuato Rosato.

Ore 11.05 – Salvini: “Basta teatrino Conte, Letta e Di Maio, conto che italiani scelgano presto” – “Cinque Stelle e Pd da tempo bloccano l’Italia coi loro litigi e le loro pretese, con crisi, richieste di poltrone, Ius soli, droga libera o Ddl Zan: gli Italiani non ne possono più, basta!”. Lo dice Matteo Salvini, postando un suo video su Facebook. “Non se ne può più del teatrino di Conte, Letta, Di Maio, che passano il tempo a litigare, se volete andare avanti per settimane a begare fatevi da parte”, dice nel filmato. “Conto che siano gli italiani presto a scegliere dei parlamentari seri, onesti e perbene”, conclude il leghista.

Ore 11 – Serracchiani: “Ultimatum non servono, M5s voti fiducia” – “Noi chiediamo a M5S di rimanere in partita, di non buttare via il lavoro fatto in questi anni e dire di sì a Draghi. Pensiamo che non votare il decreto Aiuti che conteneva 20 miliardi per affrontare l’aumento dei prezzi sia stato un errore grave. Ma ricordo che anche in quella sede avevano ribadito che avrebbero però votato la fiducia al governo”. Lo dice il presidente dei deputati del Partito democratico, Debora Serracchiani, a La Stampa.

Ore 10.50 – Riprende l’assemblea congiunta M5S con Conte – È ricominciata da pochi minuti l’assemblea congiunta dei gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle con il leader Giuseppe Conte. La riunione in videoconferenza, iniziata ieri sera intorno alle 20.30, si è conclusa alle 23.30 ed è stata aggiornata a questa mattina. “Per ora – spiega un parlamentare grillino all’Adnkronos, numeri alla mano – 17 eletti si sono espressi contro la fiducia a Draghi, mentre 10 si sono detti favorevoli”. La partita ad ogni modo è ancora lunga: l’assemblea, considerato l’alto numero di interventi ‘prenotati’, potrebbe protrarsi almeno fino all’ora di pranzo.

Ore 10.10 – Renzi: “Lotteremo anche nei minuti di recupero per convincere Draghi a restare” – “Dobbiamo provarci e crederci fino all’ultimo. Anche nei minuti di recupero. La partita non è semplice, ma è in mano a Draghi. Deve decidere se venire in Parlamento e comunicare all’Italia cosa vuole ancora fare o mollare. Credo però che Draghi abbia un senso delle istituzioni straordinario e quindi c’è ancora margine perché resti”. Queste le parole di Matteo Renzi, intervenuto in diretta su Radio Leopolda durante lo speciale ‘Avanti con Draghi’. “La petizione ha raggiunto quasi 70 mila firme di persone che non vogliono le dimissioni di Draghi. Dobbiamo arrivare a 100 mila entro mercoledì. Ma se dovremo andare alle elezioni ci andremo con l’orgoglio di chi ha portato Draghi a palazzo Chigi e mandato a casa Conte”, ha concluso Renzi.

Ore 9.50 – Meloni: “In Italia di tutto per impedire voto, assurdo” – “Negli ultimi anni, nonostante la fase delicata, molte nazioni in Europa e nel mondo sono andate tranquillamente al voto. Perché in Italia si fa di tutto pur di impedire le elezioni? Lo trovo assurdo”. Lo scrive su Twitter Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia.

Ore 8.50 – Tajani: “Continuare con Draghi ma senza M5s” – Forza Italia “è favorevole a che il governo continui a lavorare fino al termine della legislatura, come Berlusconi ha sempre sostenuto per senso di responsabilità verso il Paese. Ma il M5S di Conte non può più farne parte”. Lo dice in un’intervista al Corriere della Sera il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani. “Tornare con il M5S significa cedere ai ricatti di chi ha bruciato in un colpo solo 18 miliardi degli italiani e affossato l’immagine dell’Italia in Europa e nel mondo. Abbiamo bisogno di serietà ed affidabilità. Basta con i dilettanti allo sbaraglio”. In queste ore sono tantissimi gli appelli a Draghi perché resti, “è la conferma di quello che diciamo noi – commenta – aprire questa crisi è stata una follia”.

Ore 7.30 – Di Maio: Conte vuole elezioni per azzerare gli eletti M5s – Mercoledì, ha spiegato Di Maio, “non sarà solo una prova di responsabilità, quel giorno si decideranno anche i futuri assetti politici e alleanza fra i partiti” e “ciò dimostra che il vero obiettivo di Conte è andare a elezioni per azzerare il gruppo parlamentare e non ricandidare il 99% dei deputati e dei senatori uscenti. Tanto più che alle elezioni andranno malissimo”: lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un’intervista a Il Messaggero. Per il titolare della Farnesina “non ci sono certezze che vi sia una regia russa dietro la crisi di governo in corso in Italia, ma di certo il presidente Vladimir Putin sta lavorando per destabilizzare il nostro Paese e l’Europa..”. “Sono sicuro”, ha aggiunto, che Conte “stia compiendo una vendetta politica buttando giù” Draghi perché “ancora non si dà pace per non essere riuscito a restare a Palazzo Chigi. Ma ciò conferma che il partito di Conte non è il M5s”.

Ore 7 – Ultimatum di Conte a Draghi: “Chiarezza o noi fuori” – “Qualcuno ha parlato di ricatto, noi il ricatto lo abbiamo subito”, ha detto ieri in una diretta Facebook il leader M5S Conte. “Con spirito costruttivo abbiamo invitato Draghi a confrontarsi sulle priorità che esprimono il nostro disagio politico e i modi per superare emergenza economico sociale. La risposta non è ancora pervenuta”. “Non potremo condividere alcuna responsabilità di governo se non ci sarà chiarezza sui punti nel documento consegnato, e se non ci sarà indicazione concreta sulla prospettiva di risoluzione di quelle questioni”, ha aggiunto Conte. “Quando al Senato abbiamo partecipato al voto abbiamo cercato di circoscrivere al minimo il significato politico. Non era una votazione contraria e quindi neppure un’astensione. Ritenevamo giusto alla luce della forzatura che è stata operata nei nostri confronti e principi che non fosse attribuita a questa non partecipazione al voto il significato di un voto contrario alla fiducia. Quella nostra mancata partecipazione è stata intesa come elemento di rottura del patto di fiducia. Ne prendiamo atto”.

