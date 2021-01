Crisi di governo, le ultime notizie sullo contro Conte-Renzi

CRISI DI GOVERNO, ULTIME NOTIZIE – Il destino del Governo resta appeso a un filo: la resa dei conti finale tra Conte e Renzi è attesa per la prossima settimana, probabilmente già tra lunedì 11 e martedì 12 gennaio, quando sarà convocato l’atteso Consiglio dei ministri sul Recovery Plan nel quale le ministre di Italia Viva – Teresa Bellanova (Agricoltura) ed Elena Bonetti (Famiglia) – potrebbero dimettersi.

Il leader di Iv, Matteo Renzi, sembra determinato ad andare avanti nel suo tentativo di far cadere il premier Giuseppe Conte, il quale – dal canto suo – prova di disinnescare la minaccia.

Renzi nelle ultime ore ha provocatoriamente chiesto che i prossimi vertici di maggioranza si tengano in streaming, mentre dal Pd Nicola Zingaretti assicura “massima lealtà” all’esecutivo (“è tempo di costruire, non distruggere”). Intanto, secondo un’indiscrezione del quotidiano La Repubblica, il leader della Lega, Matteo Salvini, si sarebbe pronunciato favorevolmente con i suoi rispetto all’ipotesi di un governo di unità nazionale guidato da Mario Draghi, ex presidente della Bce.

Crisi di governo, alta tensione

Il vertice di maggioranza tenuto a Palazzo Chigi nella serata di ieri, venerdì 8 gennaio, si è risolto in un nulla di fatto ed è stato segnato da momenti di alta tensione.

Italia Viva ha insistito sulla necessità di fare ricorso al Mes sanitario e di puntare sulle grandi opere come il ponte sullo Stretto di Messina. Dal canto suo, il premier Conte ha proposto di attivare dei tavoli ad hoc, incluso quello sul Recovery: “È tempo di definire una lista di priorità”, ha detto il presidente del Consiglio.

Poche ore prima la ministra Bellanova aveva affermato che l’esperienza di governo è ormai giunta al capolinea.

Renzi: “Prossimi incontri siano in streaming”

“Visto il modo con il quale Palazzo Chigi sta gestendo la comunicazione del vertice di maggioranza chiederemo che i prossimi incontri siano rigorosamente in streaming”, ha attaccato ieri sera Renzi via Twitter, mentre era in corso il summit di maggioranza (a cui il leader di Italia Viva non era presente).

Crisi di governo, Orlando: “Prossima settimana approviamo il Recovery”

Il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, cerca di allontanare la crisi di governo: “Tutte le forze della maggioranza hanno deciso di approvare la prossima settimana la proposta di Recovery”, ha scritto sui social dopo il vertice di ieri. “Credo sia una decisione giusta e responsabile. Evitiamo che le divisioni politiche pesino su questo strumento fondamentale per il futuro del Paese”.

Crisi di governo, M5S: “Significativi passi in avanti”

Dal Movimento 5 Stelle si dicono soddisfatti per l’esito del summit di Palazzo Chigi sul Recovery Plan: “Abbiamo realizzato significativi passi in avanti. Adesso andiamo incontro al Consiglio dei ministri della prossima settimana, in modo da poter poi consentire al Parlamento di esaminare il testo”.

