Governo: attesa per il vertice Conte-maggioranza. Bellanova: “Esperienza conclusa, è al capolinea”

Ultime ore del governo Conte II? “Questo dipende da Conte, da come vuole affrontare la situazione di grande emergenza in cui verte il Paese. Le risposte vanno date al Paese, ai cittadini, non al collocamento dei ministri o dello stesso Conte”, è la risposta della ministra delle Politiche agricole e capo delegazione di Italia Viva nel governo Teresa Bellanova.

La verità emergerà probabilmente stasera, quando si terrà il summit tra i capidelegazione. Ieri è stata inviata ai partiti (Pd, Iv, M5s e Leu) la bozza del Recovery con le modifiche apportate con le indicazioni di Italia viva in primis, Pd, M5S e Leu. Questo significa che il Consiglio dei ministri non si dovrebbe tenere prima di sabato e solo dopo la ratifica del governo il testo del Recovery arriverà alle Camere per essere votato e scongiurare, così le dimissioni del premier e la crisi.

Se Matteo Renzi approverà il Recovery, Palazzo Chigi allungherà i tempi del Cdm per dare la possibilità di trattare anche sul resto dei nodi, primo fra tutti la questione della delega sui Servizi Segreti. Se invece lo boccerà, a Conte non resterà che convocare la riunione di governo e attendere che Italia Viva ritiri le sue ministre, Bellanova e Bonetti. Aprendo così definitivamente la crisi.

Crisi che per Bellanova è già in atto. “Per me il tempo è finito, ora servono risposte. Sono mesi che chiediamo un accordo programmatico di governo, perché non si può andare avanti con un Dpcm e un dl alla settimana, non si può portare avanti così un paese grande come l’Italia. Noi critichiamo e facciamo proposte, il punto è se poi quelle proposte vengono accolte”, non si può “solo distribuire bonus e” ricorrere alla “cassa integrazione. Questo tappa buchi non basta, c’è bisogno di programmare per dare prospettive. Questa esperienza di governo è al capolinea, abbiamo fatto un Cdm dalle 21 all’1 di notte per decidere se aprire la scuola il 7 o l’11… lo capiscono anche i bambini che si è conclusa un’esperienza”. Così, intervenendo a ‘Ore 14’ su Rai2, il ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova, capo delegazione di Italia Viva nel governo.

