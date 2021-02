Crisi di governo, Elsa Fornero: “Piccoli uomini con intelligenza limitata” | VIDEO

“Sono piccoli uomini con un’intelligenza limitata”: è il durissimo giudizio espresso da Elsa Fornero nel corso del programma di La7 DiMartedì durante il quale si parlava della crisi di governo.

Commentando i fatti che hanno provocato la crisi, l’ex ministro del Lavoro nel governo Monti ha dichiarato: “Ho provato un forte sentimento di rabbia per lo spreco dei sacrifici che gli italiani hanno fatto in questi anni, a cominciare da quelli che il nostro governo (Monti n.d.r.) ha dovuto chiedere”.

“Perché quando tu sei all’interno di ministeri – ha continuato la Fornero – e il messaggio serio è che non sai se domani non ci sono i soldi per pagare, non si possono fare gli spiritosi o raccontare barzellette”.

“Questa sera ho avuto un’altra volta quella sensazione: buttano di nuovo al mare i sacrifici degli italiani” ha dichiarato l’economista aggiungendo: “Sono dei piccoli uomini, che hanno un orizzonte limitato e forse anche un’intelligenza e una preparazione limitata. Non ci arrivano” ha continuato ancora l’ex ministro senza fare nomi specifici, ma evidentemente riferendosi ad alcuni degli attuali protagonisti della scena politica italiana.

