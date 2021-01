Crisi di governo, Conte e la caccia ai responsabili. Lunedì la fiducia alla Camera

CRISI DI GOVERNO, ULTIME NOTIZIE – Sono giorni decisivi per le sorti del governo: in attesa di recarsi lunedì 18 gennaio alla Camera e martedì 19 al Senato per chiedere la fiducia, il premier Giuseppe Conte deve trovare senatori “responsabili“, ovvero disposti a sostenere il governo per evitare di portare il Paese al voto durante la pandemia.

L’esponente di primo piano del Movimento Cinque Stelle Alessandro Di Battista intervistato ieri dal direttore di TPI Giulio Gambino condanna lo strappo di Matteo Renzi che ha portato alla crisi dell’esecutivo, rinnova la sua fiducia al presidente del Consiglio e anzi auspica che entri nel M5S, difende il reddito di cittadinanza e altre battaglie portate avanti dai governi giallo-verde e giallo-rosso e si dice pronto ad aiutare per la rinascita del Movimento. Di seguito tutti gli ultimi aggiornamenti sulla crisi di governo:

Crisi di governo, tutte le ultime notizie | LIVE

Ore 07.15 – Renzi: “Attacco contro di me su pagina Facebook di Conte fatto enorme” – Nella pagina Facebook del presidente del Consiglio è apparsa una storia contro di me, una pagina chiaramente fatta da funzionari pagati dalle istituzioni. Il presidente del Consiglio è stato hackerato? È una cosa enorme oppure è una menzogna”. Lo dice il leader di Iv, Matteo Renzi, intervenendo a ‘Titolo Quinto’ su Rai 3.

Renzi ha poi lanciato un altro attacco a Conte: “Spero che il presidente del Consiglio oggi si sia occupato di vaccini” dopo l’annuncio di Pfizer di ridurre le sue dosi all’Italia “e non abbia passato il tempo a telefonare ai senatori per arrivare a quota 161 voti in aula”.

Infine, l’annuncio sulle intenzioni di Italia Viva per il voto di fiducia: “Staremo nell’area politica della Camera e del Senato lunedì e martedì, vedremo cosa farà Conte e dipende da quello che lui dirà: noi non possiamo votare la fiducia dopo quello che è successo. Se Conte farà un intervento come quello che ci aspettiamo, cioè di apertura a pezzi di Forza Italia, del centro o altri che vorrebbe portare dentro per sostituirci, avremo grande rispetto ma ci asterremo”.

CRISI DI GOVERNO – COSA È SUCCESSO IERI

Venuto meno l’appoggio di Italia Viva, per Conte è di vitale importanza trovare almeno 11 senatori disponibili a votare in suo favore. Secondo un retroscena raccolto da noi TPI, il Partito democratico si sta adoperando per trovare a Palazzo Madama i “responsabili”: i dem fanno leva in particolare sul rischio che – caduto Conte – si vada a elezioni anticipate. “Allarghiamo il campo ma il Pd non accetterà lentezze”, ha dichiarato il segretario Zingaretti.

Al Senato è nato il gruppo Maie-Italia23, indicato da molti come l’embrione di un prossimo partito guidato dal premier. Intanto, da Italia Viva il capogruppo Davide Faraone fa sapere: “Se Conte scioglie nodi, noi ci siamo”, mentre l’ex ministra Bonetti dice: “Se Conte cambia idea sul Mes noi ci siamo”.

