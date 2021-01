Calenda: “Mastella mi ha offerto l’ok del Pd a Roma per salvare Conte”. La replica: “Sei squallido”

Polemica tra il leader di Azione Carlo Calenda e il sindaco di Benevento Clemente Mastella, considerato il “regista” dell’operazione responsabili per salvare il Governo di Giuseppe Conte. Calenda, in mattinata, ha pubblicato un post sui social che recitava: “Comunque anche io ho avuto l’onore di una telefonata del simpatico Clemente. Una roba tipo tu appoggi Conte e il Pd appoggia te a Roma. Scarsa capacità di valutare il carattere degli uomini. O quanto meno il mio. #costruttori del nulla”.

Un tweet, insomma, che ironizzava sulle “trame” di Mastella per garantire una sopravvivenza politica all’esecutivo dopo lo strappo di Renzi, dando conto di come il sindaco di Benevento avesse provato un “approccio” politico anche col leader di Azione, offrendogli il sostegno del Pd a Roma in cambio dell’appoggio a Conte.

La risposta di Mastella non si è fatta attendere, ed è stata durissima: “Sei una persona di uno squallore umano incredibile”, ha scritto Mastella definendo Calenda “pariolino”.

“Ti ho telefonato per chiederti cosa facevi e mi hai detto che eri contro Renzi. Allora sei per il Pd? No, mi hai risposto: `Il Pd mi dovrà scegliere per forza come candidato sindaco´. Poi hai aggiunto: `Ne parlo. Quanto a me, non ho alcuna titolarità per parlare a nome del Pd. Sei rimasto quello che conoscevo all’epoca del Cis di Nola, che era il referente per le segnalazioni. Ruolo modesto, perché sei moralmente modesto”, ha concluso il sindaco di Benevento.

