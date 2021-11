Covid, Meloni: “Mia figlia di 5 anni non la vaccino”

”Io, ad oggi, mia figlia di 5 anni non la vaccino”. Giorgia Meloni oggi si è detta contraria a vaccinare i bambini, in vista dell’allargamento delle vaccinazioni anti-Covid anche ai bambini di età compresa tra 5 e 11 anni, previsto per metà dicembre. “Si proceda con forza a vaccinare chi è veramente a rischio, ma perché il vaccino a chi ha 5 anni? Per il nonno no perché rischia di attaccarlo lo stesso, per se stesso il Covid non fa particolarmente danni”, ha detto oggi la presidente di Fratelli d’Italia a Sky Tg24, affermando che sui vaccini anti-Covid serve “molta attenzione”.

Meloni si è anche detta d’accordo sulle nuove regole per le manifestazioni previste nella circolare diffusa ieri dalla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, “purché valgano per tutti”. “Questo non è accaduto, perché se manifesti contro il governo sei irresponsabile e c’è il contagio, per il ddl Zan il contagio non corre”, ha detto la principale esponente dell’opposizione in parlamento. “La pandemia non si può usare per colpire gli avversari politici, se le regole ci sono devono valere per tutti”, ha aggiunto Meloni, parlando poi di parlamento “totalmente silenziato”.

“Il Pnnr è arrivato in parlamento un’ora prima del voto e sta per accadere la stessa cosa sulla manovra. Il governo è fuori tempo massimo e non mi convince sul fatto dell’incapacita di scrivere la manovra ma è una tattica: la maggioranza è troppo eterogenea, Draghi ha il problema di metterli d’accordo, così il parlamento non avrà tempo per dire la sua”, ha detto riguardo la prossima legge di bilancio, in arrivo in queste ore al senato, ben due settimane dopo il via libera del consiglio dei ministri.

“Io punto a un presidente della Repubblica non amico mio ma della Costituzione, vorrei un presidente che faccia rispettare le regole”, ha detto l’ex ministra per la Gioventù del governo Berlusconi. “Nel centrodestra in questa fase ci si sta parlando molto, abbiamo ripreso gli incontri cadenzati, confido che il centrodestra si muoverà compatto sull’elezione del presidente della Repubblica e su quello che può accadere dopo”.