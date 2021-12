Green Pass ridotto a 6 mesi e tampone obbligatorio per i vaccinati: le misure anti-Covid al vaglio del governo

Covid, Green Pass a sei mesi, tamponi per vaccinati: le misure del governo

Dalla validità del Green Pass ridotta a sei mesi all’obbligo di tamponi anche per i vaccinati per alcuni eventi: sono alcune delle misure al vaglio del governo per contrastare l’avanzata dell’epidemia di Covid, che sembra diventata inarrestabile a causa della variante Omicron.

Le norme verranno discusse nel corso della Cabina di Regia convocata dal premier Mario Draghi per giovedì 23 dicembre ed eventualmente approvate in un successivo consiglio dei ministri.

Le misure, che dovrebbero entrare in vigore subito dopo Natale, partono da un presupposto ormai acclarato: la perdita di efficacia del vaccino dopo quattro o cinque mesi dalla seconda dose.

Da qui l’ipotesi di accorciare la validità del Green Pass a sei mesi anziché a nove, così come attualmente in vigore. Questo, nelle intenzioni del governo, dovrebbe accelerare la somministrazioni del “booster” (la terza dose) dal momento che la maggior parte delle somministrazioni sono state effettuate tra luglio e agosto.

L’esecutivo valuta anche la possibilità di estendere il Super Green Pass (la certificazione verde per vaccinati o guariti), attualmente obbligatorio per ristoranti e bar al chiuso, cinema, teatri e concerti, ai negozi e al trasporto pubblico locale.

Ma c’è anche un’altra ipotesi in campo, già preventivata dal presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, ovvero la possibilità di rendere obbligatorio un tampone negativo per partecipare a eventi con più di 5mila persone anche per contrastare possibili mega assembramenti in vista del Capodanno.

Sullo sfondo rimane la possibilità di reintrodurre l’obbligo di mascherina all’aperto anche in zona bianca, mentre il governo non sembra intenzionato, almeno per il momento, a valutare la possibilità di imporre l’obbligo vaccinale. Possibile, invece, che a partire da gennaio la vaccinazione obbligatoria possa essere allargata ai dipendenti pubblici e a quelli privati che lavorano a contatto con il pubblico.