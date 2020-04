Coronavirus, scontro tra La Russa e Presutto al Senato: “Sei un untore” | VIDEO

Nonostante l’emergenza Coronavirus non si arrestano le bagarre politiche: al Senato, infatti, è andato in scena uno scontro tra il senatore di Fratelli d’Italia Ignazio La Russa e il suo collega del M5S Vincenzo Presutto. Tutto è iniziato quando La Russa ha preso la parola nell’ambito della discussione parlamentare sul decreto Cura Italia, avanzando alcune critiche nei confronti del premier Giuseppe Conte e della maggioranza che lo sostiene. Dai banchi del Movimento 5 Stelle si è alzato qualche mugugno nei confronti dell’ex ministro della Difesa nel governo Berlusconi. Nonostante qualche scaramuccia verbale, La Russa è andato avanti fino a quando non è stato interrotto dalla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, che ha invitato il senatore Presutto a “non riprendere in aula”.

A quel punto, La Russa è partito all’attacco nei confronti del collega, accusandolo di essere un untore. “Ah, che bello che sei…sei bello con quella mascherina – ha esclamato il senatore di Fratelli d’Italia – Lo sai o non lo sai che quella mascherina non protegge?! Perché quella mascherina sputa fuori una tua eventuale malattia. Quella non va bene: quello è un untore, un untore, un untore!”.

