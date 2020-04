Coordinatore di Fratelli d’Italia fa una videochiamata, ma alle sue spalle spunta il calendario di Mussolini

Coordinatore Liguria di Fratelli d’Italia immortalato con un calendario di Benito Mussolini

Più comune di tutte le gaffe da distanziamento sociale: l’immagine di qualcosa di privato, ripreso nella telecamera della videochiamata. Così il coordinatore di Fratelli d’Italia, il partito guidato da Giorgia Meloni, della regione Liguria, Massimiliano Iacobucci non si è reso conto che la foto del suo calendario dedicato a Mussolini avrebbe fatto il giro d’Italia.

L’immagine è scattata in uno screenshot pubblicato dall’Assessore regionale al turismo della regione Liguria, Gianni Berrino, che ha pubblicato orgoglioso uno screen della videochiamata. “Prima videocall della giornata con il mio amico e coordinatore regionale #fdi Chicco Iacobucci. Molte preoccupazioni, lavoro, turismo, Europa!”.

Alle spalle di Iacobucci appare però il calendario di Benito Mussolini, venduto su un sito di gadget nazisti e fascisti, individuato da TPI, dove appaiono anche magliette con svastiche, e tutine da neonato con la scritta “balilla” il bavaglino con saluto fascista “educhiamoli da piccoli” e “per un mondo più pulito torna zio Benito”.

Massimiliano Iacobucci, rappresenta il partito di Giorgia Meloni in Liguria. Ex consigliere regionale, era stato recentemente coinvolto in una polemica mediatico-politica per la presunta vicinanza a due militanti coinvolti nell’inchiesta “Ombre nere” per costituzione e partecipazione ad associazione eversiva e istigazione a delinquere.

