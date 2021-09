Un’accanita contestatrice No vax è riuscita, nonostante il dispiegamento delle Forze dell’ordine, a salire sul palco e interrompere il comizio che il segretario del Pd Enrico Letta stava tenendo in piazza della Borsa, a Trieste. Un pomeriggio movimentato, dunque, per l’ex premier, che poi ha provato a controbattere alle accuse e alle tesi antiscientifiche della donna.

“Il vaccino è verità o libertà? Mi risponda”, ha chiesto la No vax, ingaggiando un animato confronto con il segretario dem. “Il vaccino è libertà ed è gratuito”, ha risposto Letta. A quel punto la donna ha ribattuto dicendo: “Io i tamponi devo pagarli per andare a lavoro. Il vaccino è un ricatto di Stato”. “Non dica queste cose, non è così”, ha replicato il democratico.

L’improvvisato dibattito è durato poco più di un minuto. Poi la donna è stata fatta scendere dal palco dalla Digos. “Purtroppo – ha commentato Letta – tutto questo è figlio di una grande ambiguità di una politica irresponsabile. Da una parte ci siamo noi che abbiamo detto parole chiare fin dall’inizio, dall’altra parte c’è l’irresponsabilità”. Ecco il video della contestazione.

Politica / Prodi a Letta: “I diritti non bastano, il Pd faccia più proposte forti” Politica / Green Pass, Letta: “Salvini su questi temi è irrilevante nel Governo, nemmeno la Lega lo segue”

Leggi anche: Vaccino, Sileri: “Prima o poi la terza dose dovremo farla tutti”