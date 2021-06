Conte: “Grillo? Questa svolta autarchica è una mortificazione per tutta la comunità M5S”

L’ex premier Giuseppe Conte risponde a Beppe Grillo, a poche ore dall’ultimo duro attacco del fondatore del Movimento 5 Stelle: “Andiamo avanti? Mai indietro, ci sono rimasto ma non tanto e solo per me. Questa svolta autarchica, credo sia una mortificazione per un’intera comunità che io ho conosciuto bene e apprezzato di ragazze e ragazzi, persone adulte che hanno creduto in certi ideali. E’ una grande mortificazione per tutti loro”, ha dichiarato l’ex presidente del Consiglio beccato da La Presse vestito per il tennis, a poche ore dallo strappo politico.

