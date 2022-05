Consigliere leghista prova su se stesso il dissuasore elettrico di cui vorrebbe dotare la polizia | VIDEO

Il consigliere leghista Alex Galizzi prova su se stesso il dissuasore elettrico

Alex Galizzi, consigliere leghista della Regione Lombardia, ha pubblicato su Facebook un video in cui prova su se stesso un dissuasore elettrico per dimostrare “che non è un’arma” e convincere il governo a concederne l’utilizzo alla Polizia locale. Nel video Galizzi appoggia lo strumento sulla coscia. La prima scossa sembra non fargli nulla. Quelle successive lo fanno saltellare. “Si sente, si sente”, esclama. Eletto in Val Brembana, il consigliere vorrebbe dotare la Polizia locale della Lombardia di questi apparecchi, opponendosi al Governo centrale che invece li vieta: “Provato su me stesso, definirla un’arma è ridicolo. La scossa ha come effetto un leggero stordimento che permetterebbe di immobilizzare più facilmente un soggetto pericoloso o un aggressore. Uno strumento di difesa personale di libera vendita, ma per il Governo di Roma la Polizia locale non lo può utilizzare”, scrive su Facebook.

I dissuasori elettrici si differenziano dai taser perché funzionano ‘a contatto’. “Ce ne sono in libera vendita modelli anche per cinghiali e orsi. La mia proposta per le Polizie Locali della Lombardia al posto di essere allargata anche al resto del paese ed a tutte le forze dell’ordine ed alle Polizie nelle carceri viene ostacolata in modo a mio parere assurdo“, continua nel post. “Rimaniamo in attesa del pronunciamento della Corte costituzionale, certi che le esigenze di tutela del personale della Polizia locale abbiano il sopravvento su interpretazione cervellotiche di Roma.”