Consigliera M5S: “Selezione naturale della razza grazie al Covid”

“Ci sarà una selezione naturale della razza, che il Covid faccia il suo corso, teste di cazzo ne abbiamo fin troppe”: è la frase shock scritta su Facebook da Mariagrazia Tritto, consigliera comunale del M5S a Noicattaro, comune della Puglia. Il commento, diventato virale sui social, è stato scritto nel pomeriggio di domenica 6 dicembre in risposta al post di un cittadino, che denunciava gli assembramenti da parte di alcuni giovani nel comune in provincia di Bari: “I ragazzi di Noicattaro, molti dei quali hanno contribuito agli assembramenti di qualche ora fa, parlano di responsabilità e maturità. Peccato però che per anni ho contribuito al festeggiamento delle loro lauree e dei traguardi (meritati) dei loro amici, e non vi dico come si combinavano, altro che responsabili. Andate a imbrogliare chi non vi conosce!”. Da qui la risposta sulla “selezione naturale della razza” della consigliera M5S.

Il commento ha scatenato la rabbia di numerosi utenti e la reazione del Partito Democratico di Noicattaro, che ha chiesto le dimissioni della consigliera. “Non serve aggiungere altro. La gravità di queste parole è disarmante, che sia una consigliera comunale a pronunciarle è inconcepibile – si legge in un post del Pd locale – Chiederemo in Consiglio Comunale al Sindaco, al Presidente del Consiglio di assumere i giusti provvedimenti. Chieda scusa e rassegni subito le dimissioni”.

Leggi anche: 1. Lo strano caso della Puglia: gli ospedali sono al collasso, ma la Regione è zona gialla / 2. “In Puglia rischiamo una nuova Bergamo, dovremo scegliere chi intubare”: parla il presidente dei rianimatori / 3. Coronavirus, Emiliano verso il ripristino della zona arancione per parte della Puglia

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti “No al Sala bis”: il M5S Lombardo chiude le porte alla ricandidatura del sindaco di Milano Gallera cade anche nella trappola di Google Maps: beccato a fare jogging fuori dal Comune di Milano, viola il Dpcm Milano, "Avanti con Beppe Sala": il Pd esulta per la ricandidatura del sindaco