“In classe solo i vaccinati, gli altri in Dad”: la proposta del sindaco di Bologna Lepore

Il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha lanciato la proposta di permettere solo agli studenti vaccinati di frequentare le lezioni in classe. L’idea nasce, come riferisce il primo cittadino a Repubblica, dalla constatazione che le scuole si siano rivelate “un punto di forte fragilità, visto che anche i bambini hanno iniziato ad ammalarsi e a finire in ospedale”.

Lo stesso Lepore ammette che la sua è una “soluzione drastica” ma si dice molto preoccupato della situazione degli ospedali che stanno “fronteggiando uno stress organizzativo notevole”. Per il sindaco le scuole sono la “porta d’ingresso del virus” e per questo è molto importante vaccinare i bambini. “Scriverò una lettera a tutti i bolognesi che hanno figli tra i i 5 e gli 11 anni” ha annunciato.

Infine, “è importante rivedere il sistema di tracciamento nelle scuole, se non addirittura abolirlo. Oggi, nonostante il numero dei contagiati sia esiguo rispetto alla popolazione scolastica, finiscono in quarantena intere famiglie per settimane senza neanche sapere se sono contagiate”.

Il sindaco rivolge anche qualche critica al governo: “Non ha ancora ancora deciso di ristorare i costi legati al Covid sostenuti dalle Regioni. Se non si dà una risposta al buco nella sanità regionale, il rischio è che dall’anno prossimo gli ospedali restino a mezzo servizio”.