Ciaccheri: il Municipio VIII incontra delegazione Zapatista

Conferenza stampa del Presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri e i rappresentanti della maggioranza municipale, mercoledì 27 ottobre alle ore 11 per l’incontro con rappresentanti del Congresso Nazionale Indigeno del Messico. A seguire, alle ore 12, è previsto un incontro con la cittadinanza a Parco Cavallo Pazzo (Garbatella). Sarà presente all’incontro María de Jesús Patricio Martínez, nota anche come Marichuy, esperta di medicina tradizionale, di etnia Nahua e attivista per i diritti umani in Messico. È stata scelta come “portavoce indigena rappresentativa” dal Congresso Nazionale Indigeno (CNI) per le elezioni generali del 2018, per le quali si è candidata come indipendente alla Presidenza del Messico.

“Roma in questi sarà protagonista del G20 dove i grandi Paesi della terra si incontrano per parlare del futuro del nostro Pianeta. Il movimento Zapatista che incontreremo in Municipio e nel territorio con le realtà locali, rappresenta quegli ideali globali di un altro mondo possibile con la transizione ecologica necessaria e non più rinviabile. Questi ed altri temi saranno al centro degli incontri che legano le nostre comunità” dichiara il Presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri.