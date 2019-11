Caso Fiber, il premier Conte riferisce alla Camera sul presunto conflitto di interessi

Caso Fiber, il premier Conte riferisce alla Camera sul presunto conflitto di interesse

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte svolgerà oggi in Aula alla Camera un’informativa sul caso Fiber, sollevato dal quotidiano britannico Financial Times e cavalcato dal centrodestra con la richiesta di chiarimenti al premier.

Il caso, di cui si parla già da mesi, riguarda un presunto conflitto di interessi a carico del premier Conte ed era stato sollevato da Repubblica il 23 maggio 2018, quando Conte non era ancora insediato a Palazzo Chigi.

Lo scorso 28 ottobre il quotidiano britannico ha però pubblicato nuove rivelazioni, che collegano la consulenza di Conte a un fondo finito sotto inchiesta in Vaticano. Ma cos’è il caso Fiber e di cosa si tratta esattamente?

Caso Fiber: cos’è e di cosa si tratta

Il caso Fiber riguarda un presunto conflitto di interessi che vedrebbe coinvolto il premier Giuseppe Conte per una consulenza legale svolga prima di ricevere l’incarico di governo, a maggio 2018.

Conte è accusato di aver fornito una consulenza professionale al fondo Fiber 4.0, azienda di proprietà al 40 per cento del finanziere Raffaele Mincione. Fiber 4.0 aspirava a prendere il controllo di Retelit, una società proprietaria di 8 mila chilometri di fibra ottica in tutta Italia, ma l’acquisizione non riuscì e fu una cordata rivale a riuscire nell’operazione.

Fu a quel punto che il premier, allora semplicemente un avvocato, fu interpellato per una consulenza. Nel suo parere, indicò come soluzione alla questione l’esercizio da parte del governo del “golden power”, cioè il potere dell’esecutivo di imporre a società ritenute strategiche, come quelle di telecomunicazioni, di seguire particolari orientamenti.

In quel momento, nessuno poteva immaginare che poche settimane dopo, un governo presieduto dallo stesso Conte sarebbe stato chiamato a pronunciarsi proprio sulla specifica questione oggetto del parere.

Durante il Consiglio dei ministri del 7 giugno 2018, infatti, è stato deliberato l’esercizio dei poteri di golden Power. In quell’occasione, tuttavia, Conte era impegnato in Canada per il G7, come ha ribadito lui stesso respingendo l’accusa di un possibile conflitto d’interessi.

L’inchiesta del Financial Times ha portato però alla luce il fatto che i circa 200 milioni di euro con cui il finanziere Raffale Mincione aveva conquistato la posizione di guida all’interno di Fiber 4.0, provenivano in realtà dalla segreteria di Stato del Vaticano.

Questa vicenda sarebbe legata, in particolare, a quella dell’immobile a Londra comprato dalla Segreteria di Stato vaticana nel 2012 assieme al finanziere Raffaele Mincione attraverso il fondo Athena Global Opportunities.

Il premier ha smentito ogni possibile conflitto d’interesse e ha detto di non essere a conoscenza della provenienza del fondo, come si legge in questa lettera che ha inviato al Financial Times.

Il 23 gennaio 2019, ha reso noto Conte, sul caso si è espressa anche l’Antitrust, che ha escluso l’esistenza di un tale conflitto” d’interesse alla luce dei chiarimenti forniti e dei documenti ricevuti da Conte.

Il Financial Times attacca Giuseppe Conte: “Legato a fondi di investimento sotto inchiesta dal Vaticano”

