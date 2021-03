Capigruppo Pd, rivolta degli ex renziani contro Letta: “Al Senato pronti alla conta”

Con la richiesta di nominare due donne capigruppo per Camera e Senato, il nuovo segretario del Pd Enrico Letta ha segnato uno strappo e ora tra le correnti dem tira aria da resa dei conti. Nella giornata di oggi, 23 marzo, si terranno le assemblee col segretario alla Camera e al al Senato, ma l’accordo per sostituire Graziano Delrio e Andrea Marcucci sembra ancora lontano.

Se a Montecitorio Delrio ha fatto un mezzo passo indietro, dichiarando di essere il primo a lavorare per la parità di genere, a Palazzo Madama gli ex renziani sarebbero “pronti alla conta”, come trapelato ieri sera e come ribadisce un articolo del Foglio di oggi. Le elezioni dei due nuovi presidenti avverranno a scrutinio segreto, quindi il rischio è alto.

Nessuna dichiarazione ufficiale è arrivata per il momento da Marcucci, che viene difeso strenuamente da Lorenzo Guerini e Luca Lotti, i leader di Base riformista, ma che viene considerato una figura troppo ingombrante e divisiva dal nuovo corso di Letta.

“Mi sfugge il nome della donna Pd eletta capogruppo al Parlamento europeo al posto di Benifei”, è la critica lanciata su Twitter da Salvatore Margiotta, sottosegretario alle Infrastrutture e senatore vicino a Marcucci, che allude alla riconferma di Brando Benifei a Bruxelles. Il capodelegazione degli eurodeputati dem aveva fatto un passo indietro dopo l’elezione di Letta ha rassegnato le dimissioni, ma non è stato rimpiazzato.

Sul punto la segreteria Pd non di scompone e, come riporta Repubblica, sottolinea che c’è una ragione precisa: a Bruxelles il ruolo più pesante è comunque quello di Simona Bonafè, vicepresidente del gruppo dei socialisti europei, quindi un ruolo già assegnato a una donna.

La mossa di Letta di chiedere due donne capigruppo “spariglia le carte” e viene presentata come un modo “per non perdersi nella palude”, anche a costo di farsi accusare di aver fatto un gesto da “rottamatore”. Letta non vuole “patti di non belligeranza”, come quelli sottoscritti da Nicola Zingaretti, che ha lasciato al loro posto Delrio e Marcucci nonostante le divergenze di linea e che alla fine, proprio per la guerra interna delle correnti, ha scelto di lasciare l’incarico.

