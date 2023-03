Camera, Meloni sulla siccità: “Non sono Mosé”

Poche ore fa, nel replicare alla Camera, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto uno scambio polemico con il deputato dei VerdiSi Angelo Bonelli (VerdiSi) sul tema della siccità.

Nel suo intervento, Bonelli aveva mostrato i sassi dell’Adige, ormai prosciugato. Meloni ha risposto: “Presumo che lei non voglia dire che in cinque mesi ho prosciugato l’Adige. Perché… nemmeno Mosè. Io non sono Mosé, caro Bonelli, la ringrazio che mi riconosca questi poteri, ma io non li ho”, ha concluso la premier.