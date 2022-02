Calenda a Renzi: “Sei stato il miglior premier dopo De Gasperi ma ora decidi. O fai politica o business”

Calenda a Renzi: “Sei stato il miglior premier dopo De Gasperi”

“Sei stato il miglior premier dopo De Gasperi ma ora devi decidere se fare politica o business”: lo ha dichiarato Carlo Calenda, rivolgendosi al leader di Italia Viva Matteo Renzi, nel corso del primo congresso di Azione al termine del quale è stato proclamato per acclamazione segretario del partito.

Durante il suo intervento, dunque, Calenda si è rivolto a Renzi dichiarando: “Lo ritengo il migliore presidente dai tempi di De Gasperi. A lui dico: certo che stiamo insieme ma non è pensabile che tu sia pagato da uno Stato straniero. Decidi se vuoi fare politica o business”.

“Io da quando faccio politica non ho più una consulenza. Chi fa politica non fa consulenze: i soldi li trova dai suoi sostenitori. Matteo Renzi questo lo sa perfettamente” ha aggiunto Calenda in riferimento alle consulenze dell’ex premier in Arabia Saudita.

Politica / Renzi ha incassato oltre un milione di euro per le consulenze in Arabia Saudita Opinioni / Il curioso caso di Renzi e Calenda: sono fuori dal Pd, ma pretendono di mettere bocca sulle candidature dei dem

Calenda, poi, ha inviato un “messaggio” a Forza Italia e Pd: “A Letta dico che, certo, che voglio stare con te, ma devi venire tu nel nostro campo. Agli amici di Forza Italia dico di venire anche loro nel nostro campo”.

In conclusione, Carlo Calenda fa una promessa ai delegati di Azione: “Porto il partito al 20 per cento e poi ve lo lascio”.