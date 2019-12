Vertice Nato: bilaterale tra Giuseppe Conte e Donald Trump

Si è tenuto a margine del vertice Nato il bilaterale tra il premier Giuseppe Conte e il presidente Usa Donald Trump.

Il faccia a faccia, che aveva rischiato di saltare a causa del poco tempo a disposizione dei due leader, è terminato con il presidente Usa che parlando con i giornalisti ha definito Conte “un uomo popolare, che sta facendo un lavoro fantastico” oltre che “un buon amico”.

Poco dopo, il premier Conte ha risposto su Twitter ringraziando l’alleato: “Stiamo facendo un grande lavoro insieme, come alleati e amici”.

Thank you for your kind words @realdonaldtrump. We are doing a great job together as allies and friends 🇮🇹🤝🇺🇸 #Natomeeting #NatoLondon #Natoat70 pic.twitter.com/GAfTimUYOm

— Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) 4 dicembre 2019