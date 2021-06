Silvio Berlusconi elogia il Governo Draghi e rilancia il progetto del partito unico del centrodestra. Il leader di Forza Italia sogna una forza politica “sul modello del Partito repubblicano Usa”. “È la prospettiva politica che ho nel cuore dal 1994”, scrive in un articolo a sua firma pubblicato oggi, domenica 27 giugno 2021, su Il Giornale, quotidiano di sua proprietà. E “credo che abbiamo una finestra di opportunità irripetibile per realizzarla da qui al 2023, quando presumibilmente l’emergenza sarà finita e gli italiani potranno tornare a scegliere da chi essere governati”, osserva Berlusconi.

“Non ho mai pensato a una ‘fusione fredda’ fra apparati di partiti”, precisa il Cavaliere rispondendo alle titubanze di alcuni nel centrodestra, a partire dal leader della Lega, Matteo Salvini. “Si tratta piuttosto di mettere in moto un grande processo politico di riflessione, di studio, di discussione, di elaborazione di contenuti e anche di regole”.

“Né Forza Italia né gli altri partiti che decideranno di farne parte perderanno o vedranno annacquata la propria identità”, sottolinea ancora Berlusconi nel suo intervento. “Non si tratta di trovare dei compromessi ma di sapere fare una sintesi. Il centrodestra unito sarà un partito plurale come lo sono i grandi partiti nei sistemi bipolari”.

Nel suo articolo su Il Giornale il leader di Forza tesse poi le lodi per il Governo Draghi. “Il Governo sta lavorando molto bene, sta dando attuazione a molte delle nostre indicazioni (penso per esempio al piano vaccinale)”, scrive. “Ma rimangono tante cose da fare”. “Mentre altri partiti ripropongono temi divisivi e laceranti come la legge Zan – conclude Berlusconi – noi ci occupiamo della riforma del fisco, della burocrazia e della giustizia. Tutte materie nelle quali il ruolo di Forza Italia, dei nostri ministri e dei nostri parlamentari è fondamentale”.

