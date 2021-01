L’ex ministra all’Agricoltura Teresa Bellanova ha rivelato un retroscena sull’attuale crisi di governo, che lei stessa ha contribuito a innescare, rassegnando le dimissioni insieme alla ministra della Famiglia Elena Bonetti e al sottosegretario agli Esteri Ivan Scalfarotto (qui le ultime notizie sulla crisi di governo).

La senatrice ha raccontato di aver inviato un messaggio al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, prima dell’apertura della crisi, e che il premier non le ha mai risposto. “Ho scritto al premier chiedendo un tavolo politico per rilanciare il programma di governo, non mi ha risposto”, ha dichiarato Bellanova, intervenendo a Tagadà, su La7.

“L’arroganza non è mai una buona pratica, in politica come nella vita”, ha aggiunto la senatrice di Italia Viva. “Ho chiesto un confronto per un rilancio, perché un Cdm che a dicembre parla per 4 ore su quando riaprire le scuole è alla fine di una fase”.

