“Bau bau”: la deputata Montaruli (Fdi) fa il verso del cane durante un dibattito tv. Imbarazzo in studio

È diventata virale sui social media la scena della deputata di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli che fa il verso del cane durante un dibattito in diretta tv. “Bau bau”, ha improvvisamente iniziato a ripetere l’onorevole mentre stava discutendo con il collega Marco Furfaro del Partito democratico.

Tutto è accaduto nel corso della puntata di mercoledì 5 febbraio di Tagadà, talk show pomeridiano di La7 condotto da Tiziana Panella.

Poco prima Furfaro era stato protagonista di un’accesa discussione con Sandro Iacometti, giornalista di Libero, che – a proposito del caso Almasri – accusava il Pd di aver stretto accordi con torturatori libici ai tempi del Governo Gentiloni.

“Quando la sinistra attacca i giornalisti, nessuno fiata”, è intervenuta Montaruli prendendo le difese di Iacometti. “Innanzitutto mi dia del lei – l’ha interrotta Furfaro – perché io non so chi sia, visto che non siamo amici. In secondo luogo, io, a differenza sua, ho la fedina penale pulita. Voi siete abituati ad avere problemi con la giustizia, io no”.

Il deputato dem si riferiva alla condanna definitiva per peculato che un anno fa ha costretto Montaruli a dimettersi dalla carica di sottosegretaria all’Università e alla Ricerca.

“E allora parliamo del tesoriere campano o della cuccia del cane”, ha replicato l’onorevole di FdI. Montaruli, da parte sua, faceva riferimento al tesoriere del Pd in Campania Nicola Salvati arrestato nei giorni scorsi per riciclaggio e associazione a delinquere (poi sospeso dal partito), e a una vicenda che ha riguardato la senatrice dem Monica Cirinnà, nella cui residenza di Capalbio nell’agosto del 2021 furono trovati 24mila euro all’interno della cuccia del suo cane (caso per cui la Procura ha chiesto l’archiviazione).

Lo scontro è stato sedato a fatica da Panella. Poco dopo, però, il battibecco si è riacceso. Quando la conduttrice ha chiesto a Furfaro un commento sull’informativa del ministro degli Interni Piantedosi sul caso Almasri, Montaruli è intervenuta facendo il verso del cane: “Bau bau, cuccia del cane, bau bau… Visto che prima ti sei permesso di parlarmi in questo modo, io ricordo a te e agli italiani la cuccia del cane”, ha spiegato la deputata meloniana.

La scena ha generato imbarazzo in studio, con Panella che ha richiamato i due ospiti alla “serietà” “La cosa più sbagliata che ha fatto oggi Fratelli d’Italia – ha commentato Furfaro – è parlare di un tema di legalità mandando qui in trasmissione una che è stata giudicata colpevole con sentenza definitiva per essersi fregata i soldi degli italiani”.