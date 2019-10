Baretta: “Il governo sterilizzerà l’Iva per tutto il 2020”

“La decisione del governo annunciata l’altro ieri è chiara. Noi sterilizziamo l’Iva per tutto il 2020, non la tocchiamo. Non è in discussione la rimodulazione dell’Iva”, ha detto il sottosegretario all’Economia, il dem Pierpaolo Baretta.

“Sappiamo che per il 2021 abbiamo un’altra scadenza, ma che riguarderà il tempo dal 2021 in avanti. Il bilancio italiano non è dei migliori, ma non è che lo stiamo scaricando sulle generazioni future. Stiamo evitando che ci sia un aumento dell’iva in questo momento in cui c’è bisogno che l’economia riparta”, ha detto ancora il dem.

“Ma stiamo ancora definendo le misure concrete della manovra, abbiamo ancora un po’ di giorni prima del 15 ottobre, quando dobbiamo presentarla all’Europa”, ha detto Baretta.

