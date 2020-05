Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ha scritto un post su Facebook per rispondere alle critiche piovutegli contro dopo il video – girato nella serata di ieri, sabato 30 maggio – che lo ritrae mentre canta e fa festa insieme a diverse decine di giovani che stanno palesemente violando il divieto di assembramento. Festa non è pentito: “Per comunicare con i giovani occorre empatia. Forse a qualcuno dà fastidio che io sia a contatto con la mia gente”.

“C’è chi i giovani li attacca e demonizza. E non mi sembra abbia ottenuto risultati”, scrive il sindaco, 45 anni, civico di centrosinistra. “Io con i giovani sono a mio agio, da sempre. Per questo ieri sera ho deciso di fare un sopralluogo nell’isola pedonale, per assicurarmi che anche la ripresa della movida fosse nel pieno rispetto delle regole”.

Festa spiega di aver trovato “un clima tranquillo e allegro”. “Mi sono soffermato a salutare molti giovani che ho incontrato lungo il mio percorso, entusiasti per la ritrovata libertà”, dice. “Ho colto questa bella occasione di incontro per stimolarli alla responsabilità e per spiegare loro che è bene essere ancora attenti, la libertà arriverà ma adesso bisogna continuare a seguire le regole in sicurezza”.

“Mi sono trattenuto qualche minuto con loro, con fare scherzoso e goliardico: sono profondamente convinto che il dialogo sia sempre la strada maestra, che per comunicare con i giovani occorrano empatia ed ascolto, mai contrapposizione e rigidità”, osserva ancora Festa su Facebook. “A qualcuno dà fastidio che io sia a contatto con la mia gente? Qualcuno mi preferirebbe dietro a una scrivania a firmare norme restrittive? Io sono il sindaco degli avellinesi. E dove c’è la vita di Avellino ci sono io. Guardate altrove, qui ci sono io a tenere tutto sotto controllo”.

