Onorevole Smeriglio, lei è l’unico italiano del gruppo Socialisti e Democratici che ha votato contro la risoluzione sulle armi.

«Felice di averlo fatto».

Una posizione pacifista di principio?

«Al contrario. E bisogna allargare lo sguardo, rispetto al cortile italiano».

Cioè?

«Con questo voto abbiamo consentito il riarmo con fondi civili in tutta Europa!».

Spieghi.

«Non riguarda solo l’Italia: da giugno si consente l’armamento di ventisette Stati fra cui le “democrature” che abbiamo combattuto. Un bel risultato».

«Abbiamo» chi?

«La sinistra che difende i diritti democratici. È l’ultima battaglia di David Sassoli prima di morire».

Quale?

«Mettere fuorigioco la Polonia o l’Ungheria sulle cosiddette “condizionalità”».

Ovvero le libertà?

«Il principio che stava a cuore a David, come a tutti noi: vuoi stare in Europa ma non rispetti l’indipendenza della magistratura? Non prendi fondi».

E ora?

«La battaglia va in fumo. Si rifanno gli arsenali, pagati dall’Europa, attingendo a fondi sociali e civili!».

Benifei dice: chiediamo al Governo italiano di non usare Asap.

«Ora no, certo: ma fra un anno chi può impedirlo? Glielo stiamo consentendo con un voto formale».

Non crede alle promesse?

«Ci credo zero. Il tema è che è caduta la diga, e si è creato, se mi consente una metafora idrica, un invaso».

Cioè?

«Tutta la spesa non realizzata diventa potenzialmente spesa per le armi».

Perché?

«È un esito naturale. Un precedente così clamoroso, e una maggioranza dell’80% consentono tutto».

E gli emendamenti socialisti?

«Erano un fragile escamotage».

Addirittura?

«Se dai battaglia, metti il “key vote”. Ovvero: se non passa, non lo voto».

Non lo hanno fatto.

«Sapevano già che i rapporti di forza erano a favore risoluzione. Quindi era come dire di sì, facendosi bocciare l’emendamento».

Era prevedibile, dice?

(Sorriso amaro). «Così prevedibile che è accaduto».