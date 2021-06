L’Abruzzo “affaccia su tre mari”: la gaffe del presidente della Regione Marsilio | VIDEO

L’Abruzzo “affaccia su tre mari”, parola del presidente della Regione, Marco Marsilio, esponente di Fratelli d’Italia (FdI). La gaffe, pronunciata questa mattina nel corso di un Consiglio regionale straordinario convocato per discutere la “Strategia della Regione Abruzzo sul Corridoio europeo trasversale Tirreno-Adriatico”, ha già fatto i giro dei social, scatenando l’ilarità sul web.

“L’Abruzzo è l’unica Regione che si affaccia su due mari, anzi anche su tre mari: compreso lo Ionio”, ha affermato il presidente abruzzese lamentando la mancanza di infrastrutture amministrative in questo ambito. “Quindi, tra l’Adriatico, il Tirreno e lo Ionio, è l’unica regione che non ha un’Autorità di sistema portuale”.

Abruzzo.

Marsilio

Lega@matteosalvinimi@LegaSalvini

Ecco chi è la vostra classe dirigente

E c'è chi prende in giro @DaniloToninelli o @luigidimaio pic.twitter.com/k6PKThgQPS — Maurizio Corsaro… Nero (@Manicomitico) June 8, 2021

Lo scivolone dell’esponente politico di FdI ha ovviamente scatenato l’ironia dei social. Da chi tira in ballo la famosa battuta di Mario Brega nel film Un sacco bello di Carlo Verdone – “manco le basi” – a critiche più decisamente politiche. “Noi abruzzesi sappiamo benissimo che (Marsilio) è un romano candidato qui per accordi di coalizione”.

La vicenda ha provocato anche l’indignazione dell’opposizione. “Al di là della geografia, Abruzzo che si affaccia su tre mari, il presidente della Regione Marsilio non sa veramente di cosa parla”, ha commentato il deputato regionale abruzzese Camillo D’Alessandro, esponente di Italia Viva.

Intanto il presidente della Regione si difende accusando l’opposizione di “buttare un discorso serio in burletta”. “Se a qualche consigliere di minoranza piace buttare un discorso serio in burletta, possiamo pure accontentarlo aggiungendo che l’Abruzzo, oltre ad affacciarsi su tre mari, ha anche le Alpi e il Lago di Garda”, ha dichiarato Marsilio, ironizzando. “Se basta così poco per farli contenti”.

Qui l’intera seduta del Consiglio regionale abruzzese convocato in data 8 giugno 2021 (la gaffe del presidente Marsilio è visibile a 1:52:54).