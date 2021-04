A che ora parla Draghi alla Camera: l’orario del discorso sul Recovery

A che ora parla Mario Draghi alla Camera oggi, lunedì 26 aprile 2021 (discorso sul Recovery)? Il Presidente del Consiglio inizierà a parlare intorno alle ore 16. Alzerà il velo sui dettagli del Piano nazionale di ripresa e resilienza che ha già trasmesso alle Camere e che entro il 30 aprile invierà alla Commissione europea e sugli obiettivi e i risultati che l’esecutivo attribuisce al Recovery fund, gli oltre 200 miliardi di euro di aiuti che in sei anni dovrebbero contribuire e ridisegnare l’economia, la produttività e la competitività del Paese. Un discorso molto atteso e importante anche per la stabilità del Governo.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia il discorso di Draghi alla Camera di oggi, 26 aprile, ma dove vederlo? Sarà possibile seguire le parole del premier in diretta tv e in live streaming. Per non perdersi neanche una parola basterà sintonizzarsi sui canali all news come Rai News 24 (canale 48 del digitale terrestre), TgCom 24 (canale 51) o SkyTg24 (canale 50). Le sue parole saranno trasmesse anche sui canali “classici” come Rai 1 (canale 1 o 501 del digitale terrestre). Come di consueto anche La7, all’interno dei suoi programmi quotidiani, seguirà il discorso di Draghi e l’esito del voto di fiducia al nuovo Governo. Non solo tv. Sarà possibile seguire discorso di Draghi anche in live streaming. Dove? Sul canale Youtube ufficiale di Palazzo Chigi o su quello del Senato. Altra soluzione è quella di connettersi via pc, smart tv, smartphone o tablet alle piattaforme RaiPlay, al sito di SkyTg24 o di La7 per seguire le dirette.

