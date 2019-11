Oroscopo settimanale Paolo Fox: le previsioni della settimana dal 18 al 24 novembre 2019 | La classifica dei segni

OROSCOPO SETTIMANALE PAOLO FOX 18 – 24 NOVEMBRE 2019 – Comincia una nuova settimana e come sempre Paolo Fox ha realizzato la propria classifica con le previsioni segno per segno.

Quali sono i segni fortunati nella settimana che va dal 18 al 24 novembre 2019 secondo l’oroscopo di Paolo Fox? Il guru degli astrologi pubblica le sue previsioni per l’intero 2019 nel su famoso libro “Oroscopo 2019” edito da Cairo. Ecco cosa ci aspetta per questa nuova settimana, che ci porta da metà a quasi fine novembre, tenendo conto di tre parametri: amore, lavoro e fortuna.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Previsioni | 18 – 24 novembre 2019

Cari Ariete, secondo Paolo Fox l’oroscopo di questa settimana che va dal 18 al 24 novembre 2019 vi vede favoriti in amore grazie all’influenza positiva di Venere. Potreste tuttavia avere qualche momento di indecisione, soprattutto per quelle coppie che vengono da momenti di dubbi e litigi. Chi invece ha avviato una nuova relazione, può procedere ma con cautela.Sul lavoro portate avanti i vostri progetti. Bene le finanze.

Cari amici del Toro, siate più calorosi, specie nei confronti del partner, e soprattutto meno gelosi. L’inizio della settimana è piuttosto caotico, ma le cose miglioreranno verso la fine. Bene il lavoro: nuovi progetti stanno finalmente per partire, per cui riuscirete a ottenere belle soddisfazioni. Attenzione alle spese: ultimamente siete andati un po’ oltre e adesso il vostro portafoglio è in sofferenza.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Gemelli

Cari Gemelli, l’oroscopo di Paolo Fox per questa settimana vi invita ad avere pazienza se avete degli obiettivi che volete realizzare. Ci vorrà ancora un po’ di tempo e tanta pazienza, ma alla fine ci riuscirete. Attenzione in amore, avete infatti Venere in opposizione. Sul lavoro fate valere le vostre esigenze, senza però far sorgere discussioni. Settimana faticosa, soprattutto nella parte centrale, per quanto riguarda i sentimenti.

Cari amici del Cancro, l’oroscopo settimanale di Paolo Fox vi vede tra i segni più favoriti in amore. Se un rapporto si è raffreddato o non vi soddisfa più, è il momento di rinverdirlo e provare a riaccendere la passione. Per chi vive una storia solida, il fine settimana vi vedrà particolarmente sensuali, per cui si prevedono giornate all’insegna dell’eros da trascorrere con il partner. Bene il lavoro, finalmente avete le idee chiare su cosa volete fare. Nuove conoscenze, specie per i single.

Cari amici del Leone, l’oroscopo settimanale di Paolo Fox per il vostro segno prevede qualche tensione in amore. Avete tante questioni da tenere a bada e impegni da portare a termine, per cui potreste essere presi dall’ansia. In famiglia finalmente ritrovate serenità dopo un periodo di litigi. Sul lavoro siete chiamati a prendere decisioni drastiche, mentre in amore un’amicizia potrebbe improvvisamente trasformarsi in qualcosa in più.

Oroscopo Paolo Fox settimana dal 18 al 24 novembre 2019 | Vergine

Cari Vergine, questa settimana è davvero negativa per quanto riguarda l’amore. Avete sicuramente vissuto momenti migliori. Relazioni difficili specie con Pesci e Scorpione, ma recupererete entro fine mese. Grande passione nel weekend. Sul lavoro ci vuole pazienza, ma l’invito è quello a non perdere la pazienza: portate avanti progetti importanti. Non fate spese eccessive per non trovarvi in difficoltà economica.

Cari Bilancia, questa settimana prevede stelle positive per quanto riguarda i sentimenti. La Luna nel segno da venerdì porta infatti grandi novità e tante emozioni specie per i single. Se siete infatti in cerca di un nuovo amore, questo può essere il momento giusto per rimettersi in pista. Fine settimana molto interessante e all’insegna della fortuna. Approfittatene.

Cari amici dello Scorpione, l’oroscopo di questa settimana vi ricorda come venite da un periodo di forti tensioni, per questo siete stanchi e piuttosto tesi. Avreste bisogno dell’affetto delle persone a voi care per ritrovare serenità e buon umore. Giorni piuttosto complicati fino a martedì sul lavoro. Le cose miglioreranno presto, ma per ora l’invito è alla cautela. Giornate molto fortunate tra mercoledì e giovedì.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Sagittario

Cari amici del Sagittario, secondo Paolo Fox la vostra settimana si apre all’insegna di qualche discussione in amore. Per fortuna le cose migliorano presto e già nel weekend vivrete giornate di grande passione, da trascorrere in compagnia del proprio partner. Bene il lavoro, portate avanti con entusiasmo i vostri progetti. Se ci sono problemi domestici, riuscirete a risolverli. Favoriti gli investimenti.

Cari Capricorno, l’oroscopo settimanale di Paolo Fox che va da lunedì 18 novembre a domenica 24 novembre prevede una ripresa in amore, dopo le tensioni e le discussioni dell’estate. Riuscirete così a recuperare il rapporto, o se avete deciso di troncare, potrete avere nuove opportunità per trovare la persona giusta. A metà settimana recuperate anche dal punto di visto emotivo. Settimana molto creativa sul lavoro.

Cari amici dell’Acquario, l’oroscopo settimanale di Paolo Fox vi invita a risolvere finalmente problemi in amore che si protraggono da troppo tempo. Avete infatti vissuto un periodo di calo fisico e mentale che vi ha buttato giù e ha minato l’unità della coppia. Voi in ogni caso andate per la vostra strada, e non vi fate condizionare da nessuno. Possibili tensioni sul lavoro a inizio settimana, da mercoledì torna il sereno. Attenzione alle spese: contenetevi per non trovarvi in difficoltà economica.

Cari amici dei Pesci, l’oroscopo di questa settimana vi invita ad avere un po’ di pazienza in amore, perché presto, entro fine mese, le tensioni che state vivendo si appianeranno. Se invece siete single, non guardate più al passato ma lanciatevi in nuove avventure. Specie il weekend è adatto per chi vuole rimettersi in gioco. Grandi successi sul lavoro, specie a dicembre, per cui iniziate a darvi da fare sin da adesso.