Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 8 dicembre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 8 dicembre 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, bella questa giornata per quanto riguarda i sentimenti, l’umore è alle stelle e anche la voglia di stare con il partner. Attenzione solo a qualche incertezza sul lavoro. Se ci sono stati litigi e discussioni con il partner, parlatevi e trovate una soluzione.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 8 dicembre 2023), è il vostro momento con luna, Venere, Giove e Saturno dalla vostra parte. Favorita sia la sfera sentimentale che il lavoro anche se c’è ancora un po’ di stanchezza accumulata.

GEMELLI

Cari Gemelli, questa è una giornata poco movimentata dal punto di vista sentimentale anche se il peggio ve lo siete lasciati, ormai, alle spalle. Sul lavoro meglio non avere un atteggiamento negativo. Cercate di riposare e non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

CANCRO

Cari Cancro, questa giornata potrebbe portare a qualche discussione con il partner e sul lavoro è arrivato il momento di gestire lo stress senza farsi sopraffare dalla stanchezza. Per fortuna oggi è un giorno festivo e potete quindi riposare, sfruttando anche il weekend lungo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 8 dicembre 2023), questa giornata è ideale per vivere al massimo le emozioni. Sul lavoro c’è una grande possibilità di crescita, continuate con questi ritmi.

VERGINE

Cari Vergine, potete iniziare a mettere le basi per un futuro insieme alla vostra metà e se siete single, favoriti gli incontri. Sul lavoro arrivano le soddisfazioni. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 8 DICEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: se avete una storia di lungo corso, potete iniziare a valutare l’idea di una vita di coppia insieme, magari il matrimonio o dei figli.