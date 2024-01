Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 5 gennaio 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 5 gennaio 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, con questa Luna favorevole avete tanta voglia di agire e dare il massimo. Approfittatene per realizzare i progetti che avete in testa. Per quanto riguarda il lavoro, presto ci saranno grandi opportunità di carriera, fatevi trovare pronti. Avete tante collaborazioni da concretizzare. Vedrete che le cose si aggiusteranno prima del previsto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 5 gennaio 2024), possono nascere nuovi amori, o addirittura esserci dei clamorosi ritorni di fiamma. In questo periodo siete molto critici. Per quanto riguarda il lavoro, sarete chiamati a prendere grosse decisioni entro la fine del mese.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, giornata ottima per chiarire eventuali discussioni e tensioni. Avete infatti la sensazione che tante cose non stiano funzionando come vorreste. Per quanto riguarda il lavoro, è un periodo di grande fermento. Con la primavera ci saranno belle novità, fatevi trovare pronti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la giornata promette bene sotto tanti punti di vista, le stelle vi assistono in tutta la settimana e in generale in tutta la prima parte del 2024. Incontri piacevoli in vista, sia per quanto riguarda l’amore sia sul lavoro. Risolverete problemi importanti e tornerete a ruggire. Non prendetevela se non tutto va secondo i piani.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 5 gennaio 2024), per voi si prospetta una giornata nella quale discutere d’amore o rispondere agli appuntamenti con un certo sentimento. Giornate ideali soprattutto per chi è single. Per quanto riguarda il lavoro, approfittatene per risolvere vecchie questioni.

PESCI

Cari Pesci, la Luna è sempre favorevole, date libero sfogo all’amore e ai sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, giornata utile per portare avanti i vostri progetti e tutto ciò che vi frulla in testa. Fatevi consigliare da una persona speciale e fidata. Ottime opportunità di successo.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 5 GENNAIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: le stelle vi proteggono. Approfittatene per realizzare i vostri sogni. Rimboccatevi le maniche.