Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 28 novembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 28 novembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in queste ore di fine novembre 2025 torna una piacevole sensazione di armonia interiore, quasi un allineamento tra ciò che pensate e ciò che sentite. Non è il caso di affrettare decisioni: le risposte giuste stanno maturando e arriveranno senza forzature. In amore si avverte un recupero.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 28 novembre 2025), giornata dalle sfumature intense, come amate voi. Qualcosa si muove sotto traccia: una parola lasciata in sospeso, una conversazione attesa da tempo, un’intuizione che vi guida nella direzione giusta. Per quanto riguarda il lavoro, le trattative vanno affrontate con lucidità.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete voglia di aria nuova, movimento, cambiamenti. La giornata si presta a nuove idee o a piccoli spostamenti che vi ricaricano. Capitolo lavoro: potrebbe arrivare una notizia incoraggiante. In amore brillano spontaneità e simpatia.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, determinazione e lucidità procedono di pari passo in queste ore di fine mese. Potete mettere un punto fermo a una questione che trascini da tempo o avviare un progetto concreto. La giornata è favorevole anche per occuparsi di aspetti finanziari o burocratici.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 28 novembre 2025), creatività in primo piano. Le idee arrivano fluide e spesso fuori dagli schemi. È una giornata che ispira contatti, scambi, conversazioni stimolanti. In amore si avverte un po’ di irrequietezza.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

PESCI

Cari Pesci, la sensibilità sfuma verso il romantico e il sognante, ma senza perdere il contatto con la realtà. Per quanto riguarda il lavoro, serve concretezza, ma la vostra intuizione vi suggerisce la strada giusta. In amore ritroverete dolcezza e complicità.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 28 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: creatività in primo piano. Le idee arrivano fluide e spesso fuori dagli schemi.