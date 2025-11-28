Icona app
Venerdì 28 novembre 2025
Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 28 novembre 2025

Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 28 novembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 28 novembre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, quella di oggi, 28 novembre 2025, sarà una giornata dinamica: in queste ore sentite che alcune situazioni finalmente si muovono nella direzione giusta. Per quanto riguarda il lavoro, c’è più chiarezza e potresti ricevere una conferma che aspettavi da tempo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 28 novembre 2025), la stabilità per voi è fondamentale. Potreste sentirne ancora più il bisogno. Ci sono questioni economiche o pratiche da mettere in ordine, ma nulla che non si possa gestire con calma. Cresce il desiderio di sicurezza in amore.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, curiosità alle stelle anche in queste ore di fine mese! Quella di oggi – 28 novembre 2025 – sarà una giornata in cui potrete fare incontri interessanti, anche casuali, che potrebbero trasformarsi in collaborazioni. In amore siete più leggeri e comunicativi.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2025
CANCRO

Cari Cancro, sensibilità potenziata in queste ore di fine novembre: potete vivere piccoli momenti di nostalgia, ma anche intuizioni preziose. Capitolo lavoro: servono pazienza e metodo, mentre in amore torna la voglia di coccole e di vicinanza. Non chiudetevi: chi vi vuole bene c’è.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 28 novembre 2025), bella energia, soprattutto nelle relazioni sociali. In queste ore di fine mese avete fascino e capacità di convincere: sfruttate la giornata per parlare, chiedere, proporre. In amore il cuore batte più forte!

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, vi attende una giornata costruttiva, dedicata alla precisione e ai progetti che richiedono attenzione. Vi sentite più organizzati e questo vi permette di recuperare terreno in un settore che avete trascurato. In amore qualcuno apprezza la vostra affidabilità.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 28 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: giornata si apre con un’energia vivace che vi spinge a prendere iniziative, anche piccole, ma significative.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 24-30 NOVEMBRE 2025
Ricerca