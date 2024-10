Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 25 ottobre 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 25 ottobre 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso delle prossime ore non perdete di vista l’intesa con la persona amata, l’ambiente si scalda, la passione si innalza. Se la vostra vita sentimentale vi sembra ancora troppo grigia non insistete nel vedere il bicchiere mezzo vuoto. Capitolo lavoro: novità per chi lavora alle dipendenze altrui e per coloro che stanno cercando da tempo una sistemazione definitiva.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 25 ottobre 2024), la prima parte del mese è stata intrigante. Tutti i desideri d’amore possono essere realizzati purché siano concreti, soprattutto quelli più segreti e ci saranno momenti passionali visto che il sole entra nel segno. Lavoro? State aspettando del danaro: potrebbe arrivare entro poco.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, vedrete che nel corso delle prossime settimane di questo autunno 2024 riuscirete anche a recuperare il vostro equilibrio o magari proprio un sentimento. Per quanto riguarda il lavoro, se dovete far partire una causa oppure volete aver ragione su qualche fatto che ha bloccato la vostra carriera è arrivato il momento giusto per pensarci.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, nel corso delle prossime ore le responsabilità aumentano ma dovete anche pensare positivo per quanto riguarda il futuro. Non bisogna fare passi falsi prima di questa data. Capitolo lavoro: non potete, purtroppo, ottenere tutto e subito. In queste giornate di autunno è possibile che voi siate costretti a fare una cosa che avete già fatto.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 25 ottobre 2024), chissà che un nuovo grande amore non sia nella vostra testa, Venere spinge a vivere i sentimenti in maniera molto intrigante. Mercurio mette in guardia solo da vecchie questioni non ancora risolte. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono polemiche, tensioni da superare. Calma.

PESCI

Cari Pesci, le giornate che state vivendo riportano tensione anche in quelle coppie che hanno discusso da poco e, in caso di separazioni, è possibile risentire la persona amata per chiarire qualcosa che non va. Per quanto riguarda il lavoro, non è facile restare inermi di fronte a qualche sopruso che dovrete combattere.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 25 OTTOBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: non perdete di vista l’intesa con la persona amata, l’ambiente si scalda, la passione si innalza.