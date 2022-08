Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 12 agosto 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Cari Ariete, oggi – 12 agosto 2022 – in amore tutto procede per il meglio. Avete ingranato e adesso il rapporto con il partner è decisamente migliorato. Sul lavoro non riuscite a controllare tutto come vorreste, qualcosa vi sfugge di mano e questo vi pesa. Maniacali come siete, vorreste avere ogni cosa al suo posto. Perché non concedersi un po’ di riposo?

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 12 agosto 2022), chi sta iniziando una nuova storia d’amore può godere del favore di Venere e Marte. Potete quindi andare dritti con serenità e aprirvi nei sentimenti. Sul lavoro preparatevi a grossi cambiamenti: non fatevi trovare impreparati.

Cari Gemelli, giornata all’insegna degli impegni a livello lavorativo. Cercate di non dare troppo peso agli imprevisti o a questioni che non vi entusiasmano particolarmente. Meglio concentrarsi e fare bene ciò che vi piace davvero. Attenzione a come vi muovete. Siate razionali e mettete un po’ da parte il cuore se dovete prendere decisioni importanti.

Cari Cancro, fatevi scivolare addosso ciò che non vi sta bene. Si tratta di un consiglio che vi diamo da tempo, ma che a causa del vostro carattere fate una certa fatica a cogliere. Sul lavoro non dovrebbero esserci problemi di sorta, tutto procede liscio e potete finalmente concedervi un po’ di riposo.

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 12 agosto 2022), dovete fare attenzione perché potrebbe esserci qualche incomprensione o indecisione in amore. Forse la vostra storia non vi soddisfa più o avete in testa qualcun altro? Meglio parlare apertamente con il partner. Sul lavoro, non è il momento di prendere decisioni.

Cari Vergine, giornata molto positiva per quanto riguarda i sentimenti. Sul lavoro alcune collaborazioni potranno rivelarsi fondamentali. Insomma, potete conquistare un vostro superiore o chiudere importanti collaborazioni. Date il massimo, anche se l’estate è il periodo in cui vorreste riposarvi. Ma come si dice, chi dorme non piglia pesci.

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: giornata positiva sia per i sentimenti che sul lavoro, grazie a nuove collaborazioni.