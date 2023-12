Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 9 dicembre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 9 dicembre 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, in questa giornata le stelle parlano d’amore e se siete ancora single potreste conoscere l’anima gemella. Sul lavoro siete più spensierati del solito il che vi fa vivere gli impegni lavorativi con più leggerezza. Rimboccatevi le maniche e vedrete che tutto si aggiusta. Non prendetevela se le cose non vanno secondo i piani.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 9 dicembre 2023), in amore bisogna cercare di non mettere il piede in due scarpe e sul lavoro è arrivata l’ora di cercare più sicurezze. Prendetevi i vostri tempi e cercate di capire se tutto sta andando secondo quanto speravate.

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore siete sempre un po’ alla ricerca di attenzioni ma non esagerate perché il partner potrebbe stancarsi di questo atteggiamento. Sul lavoro è il momento di decidere da che parte stare.

CANCRO

Cari Cancro, il vostro umore non è proprio alle stelle, forse avete solo un po’ più bisogno di coccole e tranquillità. Sul lavoro non siete concentrati ma niente paura, da settimana prossima andrà meglio.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 9 dicembre 2023), in questa giornata cercate di non provocare troppo il partner e non cercare troppe risposte, meglio aspettare e viversi l’amore con serenità e per quello che è. Sul lavoro arrivano nuove proposte da valutare.

VERGINE

Cari Vergine, in amore c’è bisogno di trovare una strada quindi siate onesti con voi stessi e capite per chi batte il vostro cuore. Sul lavoro è il momento giusto per apportare dei cambiamenti.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 9 DICEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: chi è single da tempo può trovare quanto prima l’anima gemella. Dovete solo avere più fiducia in voi stessi e in chi vi circonda.