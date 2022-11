Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 5 novembre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 5 novembre 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli , Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, nel fine settimana dovrete fare attenzione alla gola. Andateci piano, provate a contenervi… Ne va non solo dell’estetica, ma anche della salute. La situazione astrologica sembra ottima per conoscere gente nuova. In ogni caso, questo weekend porterà un po’ di agitazione e nervosismo…

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 5 novembre 2022), nelle prossime ore potrebbe esserci un incontro davvero piacevole che potrebbe farvi tornare il sorriso. In amore, è importante misurare le parole. Potreste rivedere una persona a voi molto cara.

GEMELLI

Cari Gemelli, c’è tanta confusione in casa, sicuramente discuterete con una donna della famiglia. La compagna o moglie? Vostra madre o sorella? Nella serata regnerà la tensione, invece, domenica mattina sarete inizialmente fuori gioco. Andateci piano.

CANCRO

Cari Cancro, i nuovi amori regalano forti emozioni, anche se voi preferite prima valutarli. Il malumore potrebbe condizionarvi, cercate di contrastarlo. L’indifferenza è la migliore arma, usatela con calma e serenità.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 5 novembre 2022), le spese del weekend non sono tutte necessarie. Coltivate bene le amicizie che vi stanno a cuore. Arrivano buone soluzioni: potete finalmente pensare a un’ascesa nella carriera a cui state pensando da tempo. Forse troppo tempo.

VERGINE

Cari Vergine, la situazione sentimentale è piuttosto strana ultimamente… Ci sono problemi economici, ma voi dovete cercare di stare alla larga dalle polemiche. Dovete fare attenzione a non spendere troppo. Fatevi furbi.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 5 NOVEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’ oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: possibile un incontro veramente piacevole che potrebbe farvi tornare il sorriso.