Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 4 settembre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 4 settembre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’umore è leggermente scuro e cupo. E ciò è dovuto soprattutto a un periodo difficile in amore, visto che ultimamente con il partner sembra non esserci più dialogo. Sono successe troppe cose tra voi e se non chiarite al più presto finirete per vivere un rapporto colmo di rancore. Cercate di metterci tutta la passione possibile per recuperare.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 4 settembre 2021), per voi sarà una giornata molto positiva, approfittatene. Il motivo sta in alcune stelle decisamente benevole, che vi garantiscono grande energia. Sarà che si avvicina una scadenza a cui tenete molto, ma siete insolitamente concentrati e quadrati sul lavoro. Approfittatene per brillare il più possibile.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, durante la giornata di oggi – 4 settembre 2021 – sarà sottotono a livello sentimentale. Molti di voi sono all’inizio di una storia d’amore e si comportano quasi come dei liceali. Non vi sembra vero che abbiate trovato una persona che sembra tagliata apposta per voi, ma avete una paura matta di sbagliare e perderla. Il consiglio delle stelle è di tuffarvi e allentare un po’ il freno. Sul lavoro, avete bisogno ancora di un po’ di tempo per adattarvi al ritorno dalle vacanze.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo il guru delle stelle oggi inizia un periodo in cui le stelle vi favoriscono in amore. La Luna infatti ha una buona influenza sul vostro segno. Dovete approfittarne per fare il pieno di passione. Per quanti di voi che sono single e alla ricerca dell’anima gemella, sono favoriti gli incontri galanti. Soprattutto al di fuori della vostra solita cerchia di conoscenze.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (4 settembre 2021), avete preso gusto ad andare controcorrente, soprattutto sul lavoro. Fate il contrario di ciò che normalmente avreste fatto, pensando che la vostra strategia sia buona sul lungo periodo. Al momento, però, i risultati raccolti sono miseri e la pazienza dei colleghi al limite. È l’ora di darvi una calmata, prima di compromettere tutto. Nel fine settimana le stelle tornano a sorridervi.

PESCI

Cari Pesci, per voi sarà una giornata sottotono: state vivendo settimane di grande insoddisfazione, dal lavoro alla propria vita privata. Tenetevi pronto a mettere tutto in discussione: cercate di non farvi innervosire da alcuni problemi con i colleghi, né da qualche contrattempo di troppo in famiglia. Tutto tenderà a migliorare da settimana prossima.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 4 SETTEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: datevi da fare. La giornata è vostra! Approfittatene.

