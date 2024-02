Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 24 febbraio 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 24 febbraio 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, siete persone forti e coerenti. Quando vi mettete in testa di fare una cosa dovete raggiungere il vostro scopo con qualsiasi mezzo, anche se tutti coloro che avete intorno vi dicono di non intestardirvi… Testardi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 24 febbraio 2024), continua per voi il momento positivo, siete pieni di energia. Periodo ottimo soprattutto per l’amore, qualcuno infatti ne riscoprirà uno. Coraggio. Buttatevi in nuove avventure.

GEMELLI

Cari Gemelli, problemi che non si sono risolti nel corso delle passate settimane torneranno ad affannarvi nelle prossime… Sarà un fase dell’anno non brillante. Cercate di affrontare le discussioni in amore. Almeno quelle.

CANCRO

Cari Cancro, avete tanti pensieri ma siete comunque in una fase di recupero. Entro il mese di marzo avrete una prova importante da superare. Tranquilli: ci riuscirete. Fate attenzione alle persone false che ogni tanto vi circondano…

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 24 febbraio 2024), spenderete più soldi in questo momento. In genere siete molto generosi, ma comunque non fate l’errore di esporvi troppo economicamente. Non fate il passo più lungo della gamba. Durante la giornata di oggi cercate di evitare le discussioni, anticipatele o rinviatele a data da destinarsi…

VERGINE

Cari Vergine, avete dovuto affrontare grandi separazioni e quindo adesso non volete saperne di amori difficili o relazioni inutili. State imparando a essere più concreti e realisti. Bene così.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 24 FEBBRAIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: continua il momento positivo, siete pieni di energia. Periodo ottimo soprattutto per l’amore.