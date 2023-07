Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 22 luglio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 22 luglio 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, in amore dovreste dare più ascolto alle esigenze del partner e non pensare sempre solo alle vostre. Sul lavoro non fatevi prendere dal nervosismo di fare tutto di fretta, meglio essere calmi. Rischiate a volte di dire qualche parola di troppo e poi pentirvene.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 22 luglio 2023), l’amore procede bene e i single potrebbero anche avere qualche flirt. Sul lavoro aspettatevi belle proposte. Non è il momento di fermarsi ma di battere il ferro finché è caldo. Rischiate altrimenti di cadere in fallo o di pentirvi per errori del passato.

GEMELLI

Cari Gemelli, bella questa giornata per i sentimenti. Arrivano nuovi incontri interessanti e chi è in coppia avrà una conferma della validità del rapporto. Sul lavoro esponete le vostre idee.

CANCRO

Cari Cancro, la determinazione è tanta e non avete più paura di scegliere per voi. Questo è un grande traguardo. In amore farete chiarezza nel cuore e sul lavoro vi rimetterete in gioco.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 22 luglio 2023), l’amore procede a gonfie vele e avete ritrovato tutta la vostra voglia di vivere. Sul lavoro pensateci bene prima di accettare una nuova proposta.

VERGINE

Cari Vergine, in amore è il momento della resa dei conti. Bisogna capire cosa si vuole e come fare per ottenerlo. Sul lavoro avete tante idee e chi fa un lavoro creativo è favorito. Potete portare avanti le vostre idee e ci sono ottime opportunità di successo e carriera. Sta a voi ottenere il massimo.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 22 LUGLIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: l’amore procede a gonfie vele e potete togliervi belle soddisfazioni.