Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 21 marzo 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 21 marzo 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo Paolo Fox vivrete una giornata di grande recupero e all’insegna del relax, complice anche l’arrivo del weekend. In amore le cose migliorano, dopo un periodo burrascoso con parecchie tensioni con il partner. Sul lavoro la stanchezza non manca: cercate di ritagliarvi un po’ di spazio per voi stessi.

TORO

Cari Toro, secondo Paolo Fox i problemi soprattutto a livello sentimentale non mancano. Questo vale in particolare per la prima parte della giornata, perché poi dal pomeriggio le cose miglioreranno. Avete bisogno di una pausa, specie sul lavoro. Ritrovate la calma necessaria per fare bene.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox dovete fare particolare attenzione a possibili litigi con le persone che vi circondano. Non polemizzate eccessivamente, perché potreste rovinare inutilmente rapporti importanti. Bene il lavoro, avete un’energia positiva contagiosa. Trovate anche un po’ di tempo da dedicare a voi stessi.

CANCRO

Cari Cancro, polemiche e problemi in questa giornata non mancano, anche perché non vi sentite ben compresi e capiti da chi vi circonda. Avete le vostre esigenze, eppure non tutti riescono ad entrare nel vostro mondo. Bene il lavoro, non ci sono particolari novità né positive né negative.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox si prevede una giornata piuttosto sottotono. D’altronde per voi è tutto un periodo buio, con tante cose che non funzionano come dovrebbero, a cominciare dall’amore. Le cose migliorano dal pomeriggio. Sul fronte lavorativo potreste essere chiamati a prendere decisioni importanti.

VERGINE

Cari Vergine, l’oroscopo di oggi prevede una giornata davvero stancante per il vostro segno. Dal punto di vista sentimentale siete particolarmente stressati, per cui avete bisogno di un p’ di riposo. Anche l’amore vive una fase di tensione, con litigi numerosi con il partner. Sul lavoro siete chiamati a prendervi nuove responsabilità.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 21 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: giornata all’insegna del recupero grazie a un quadro astrale molto positivo. Approfittatene.

