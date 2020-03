Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 21 marzo 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 21 marzo 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, le stelle oggi vi invitano a prendere finalmente delle decisioni. Ci sono situazioni difficili da risolvere, sopratutto dal punto di vista economico o finanziario se avete in ballo una compravendita. Mantenete la calma e non siate impulsivi, perché potreste prendere decisioni sbagliate.

SCORPIONE

Cari Scorpione, in questo periodo siete piuttosto stressati e complice anche la quarantena, la forma fisica non è delle migliori. Ci sono però ottime novità per quanto riguarda l’amore, con la Luna che ha un influsso positivo nel segno. Dal punto di vista lavorativo dovete fare le cose con calma, evitando sbagli e scelte frettolose.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi invita ad evitare polemiche inutili e pretestuose, sopratutto in amore. Potreste infatti finire per litigare inutilmente con il partner, rovinando un rapporto solido e duraturo. Dal punto di vista finanziario dovete avere particolare attenzione: non spendete oltre le vostre possibilità.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, se qualcuno vi dimostra interesse dal punto di vista sentimentale, fate in modo di farglielo sapere. D’altronde non avete nulla da perdere. Non potete sempre aspettare che siano gli altri a dimostrare interesse nei vostri confronti. Anche dal punto di vista delle amicizie, riallacciate qualche rapporto che si era un po’ raffreddato. Sul lavoro avete voglia di cambiamento, perché non sopportate più certe situazioni che da qualche mese vi fanno soffrire.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox avrete ottime opportunità dal punto di vista sentimentale. Può essere arrivato il momento, se vivete una storia importante, di portare avanti progetti ambiziosi come il matrimonio o avere dei figli. Il lavoro sarà molto faticoso e impegnativo. Verrete presto ricompensati.

PESCI

Cari Pesci, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox prevede per voi una giornata a dir poco intensa e particolare, in cui sarete nervosi e stressati come non mai. In amore siate chiari e prendete delle decisioni importanti, soprattutto se pensate che una storia non abbia più senso. Bene il lavoro, portate avanti i vostri progetti.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 21 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: le stelle vi sorridono sia in amore che nel lavoro: agite con ottimismo e approfittatene.

