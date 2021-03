Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 20 marzo 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 20 marzo 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, durante la giornata di oggi – 20 marzo – avrete la Luna favorevole, potrete quindi svagarvi e fare nuove conoscenze. Questo vale sia per le amicizie che in amore. Per quanto riguarda il lavoro, gli incontri della giornata saranno favorevoli. Potreste portare avanti con entusiasmo i vostri progetti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 20 marzo 2021), per voi si prevede una giornata positiva, dopo un periodo negativo. Infatti è stata superata la dissonanza della Luna, le cose andranno meglio. Capitolo lavoro: tutto quello che nasce in questi giorni sarà favorevole. Considerate che durante la giornata di oggi, in particolare nel pomeriggio, potrebbe arrivare un’idea speciale.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la Luna è ancora in opposizione: giorno interlocutorio per l’amore. Per quanto riguarda il lavoro, è meglio non fare scelte azzardate. Non ora. Aspettate dunque momenti migliori soprattutto se dovete prendere decisioni importanti. Insomma se possibile muovetevi il meno possibile in questo periodo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, quella di oggi – 20 marzo 2021 – secondo l’oroscopo di Paolo Fox sarà una giornata favorevole. Quelli che vogliono impegnarsi in una relazione possono farlo, ma senza promettere subito amore eterno… Per quanto riguarda il lavoro, vi sentirete più motivati ma non escludete cambiamenti di rotta.

ACQUARIO

Cari Acquario, oggi – 20 marzo 2021 – giornata positiva per il vostro segno. La Luna si trova in posizione favorevole. Avete una grande voglia di rivitalizzare l’amore. Per quanto riguarda il lavoro, vorreste cambiare tutto: il vero problema saranno i soldi. Guardatevi intorno se non siete soddisfatti della vostra carriera, ma finché non trovate di meglio tenetevi quello che avete.

PESCI

Cari Pesci, oggi – 20 marzo 2021 – secondo l’oroscopo di Paolo Fox, un buon miglioramento è atteso nella sfera sentimentale. Se avete litigato con il partner, parlatevi e chiarite. Per quanto riguarda il lavoro, chi è indipendente avrà l’opportunità di ottenere un successo importante. Potete portare avanti un nuovo progetto o decidere di cambiare aria se non siete soddisfatti di ciò che fate.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 20 MARZO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: bene l’amore. Lavoro? Tutto quello che nasce ora andrà bene.

