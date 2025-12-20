Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 20 dicembre 2025
OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 20 dicembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:
Cari Bilancia, le stelle invitano a prendere decisioni importanti. Sul lavoro arrivano proposte interessanti, ma vanno valutate con calma. In amore serve chiarezza: o si cresce insieme, o è il momento di cambiare direzione. I single devono guardare avanti e smettere di vivere nel passato. Fidati del tuo intuito: ti guiderà verso scelte giuste.
Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 20 dicembre 2025), la settimana porta trasformazioni profonde. Le emozioni sono intense e ti aiutano a capire meglio te stesso. Sul lavoro, puoi ottenere ottimi risultati se smetti di diffidare. In amore, la passione è alta, ma serve trasparenza. Le coppie si rinnovano, i single attraggono persone intense. Trova momenti di relax per gestire lo stress.
Cari Sagittario, il desiderio di libertà è forte. Viaggi, cambiamenti e nuove prospettive sono favoriti. Sul lavoro, osa, ma senza promesse impossibili. In amore sei sincero: misura le parole per non ferire chi ti sta vicino. I single vivono incontri stimolanti, spesso inaspettati. L’energia è positiva, attenzione però a non disperderla troppo.
Cari Capricorno, il cielo richiede impegno e responsabilità. Le soddisfazioni arrivano a chi dimostra costanza. In amore sei più riservato: mostrare i sentimenti non è debolezza. Le relazioni solide si rafforzano, le altre richiedono dialogo e attenzione. Recupero lento ma costante: piccoli progressi quotidiani fanno la differenza.
Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 20 dicembre 2025), idee nuove e voglia di cambiamento caratterizzano la settimana. Il lavoro favorisce chi opera in ambiti creativi o tecnologici. In amore desideri libertà, ma qualcuno potrebbe chiedere maggiore presenza. I single vivono incontri fuori dagli schemi. Gestisci l’irrequietezza: non tutto va cambiato subito, concediti tempo.
Cari Pesci, le emozioni sono intense e fonte di ispirazione. Sul lavoro segui l’intuito, ma resta con i piedi per terra. In amore, le relazioni dolci e sincere si rafforzano, i single possono innamorarsi. Proteggi la tua sensibilità e scegli ambienti che ti facciano stare bene. Piccoli gesti quotidiani migliorano la qualità della vita.
Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: le soddisfazioni arrivano a chi dimostra costanza. In amore sei più riservato: mostrare i sentimenti non è debolezza.