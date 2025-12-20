Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 08:05
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 20 dicembre 2025

Immagine di copertina
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 20 dicembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 20 dicembre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la tua energia non passa inosservata: sul lavoro hai la spinta per affrontare nuovi progetti, ma attenzione a non essere impulsivo. In amore, la sincerità paga più della passione momentanea. Se sei single, un incontro stimolante può arrivare da contatti inattesi. Prenditi cura di te: un po’ di riposo farà miracoli.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 20 dicembre 2025), la stabilità è la parola chiave. Sul lavoro, le cose iniziano a consolidarsi: è il momento giusto per pianificare e mettere ordine. In amore, cerca di comunicare le tue esigenze senza chiuderti. Le coppie più solide rafforzano il legame, mentre chi ha avuto difficoltà deve affrontare qualche chiarimento. Attenzione alla stanchezza: piccole pause aiutano a ritrovare equilibrio.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, la tua mente corre veloce e le idee abbondano. Ottimo periodo per colloqui, progetti creativi e nuove collaborazioni. In amore, la leggerezza è importante, ma non trascurare la chiarezza nelle relazioni. I single potrebbero incontrare qualcuno attraverso amicizie inaspettate. Mantieni il focus: troppe distrazioni rischiano di confonderti.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2025
CANCRO

Cari Cancro, il cielo chiede introspezione. È il momento di fare pace con il passato e guardare avanti. Sul lavoro potresti sentirti sottovalutato, ma non chiuderti: esprimi le tue idee. In amore, la sicurezza emotiva è fondamentale. Le coppie forti si rafforzano, chi è incerto deve chiarire i sentimenti. Proteggi la tua sensibilità, è una risorsa preziosa.

oroscopo paolo fox oggi

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 20 dicembre 2025), torna la voglia di primeggiare. Dopo un periodo di attesa, puoi metterti in luce e mostrare le tue capacità. Sul lavoro, i riconoscimenti arrivano a chi sa essere determinato. In amore, sei passionale: attenzione a non voler controllare ogni situazione. I single hanno possibilità concrete, soprattutto se mostrano autenticità. L’energia è alta, ma dosala per evitare eccessi.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, la lucidità mentale è il tuo punto di forza questa settimana. Ottimo momento per sistemare questioni pratiche e organizzare lavoro e finanze. In amore, sei più disponibile al dialogo e cerchi sincerità. Chi ha vissuto delusioni può voltare pagina con successo. Non trascurare il riposo: la mente lavora anche quando il corpo chiede pause.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 20 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: la lucidità mentale è il tuo punto di forza questa settimana.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 15-21 DICEMBRE 2025
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, sabato 20 dicembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 20 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 20 dicembre 2025
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, sabato 20 dicembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 20 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 20 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 20 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, venerdì 19 dicembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 19 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 19 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 19 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 19 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, giovedì 18 dicembre 2025: le previsioni segno per segno
Ricerca