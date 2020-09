Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 9 settembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 9 settembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, oggi – 9 settembre – c’è qualcosa che non va in amore, qualche imprevisto potrebbe rovinare il vostro umore, se avete dei dubbi meglio parlare con chiarezza con il partner e togliersi il pensiero. Coraggio.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, chi sta vivendo una crisi sentimentale in questo periodo dovrebbe tenere gli occhi ben aperti. Lavoro? Siccome siete piuttosto suscettibili, meglio volare basso sul fronte professionale, non è facile per voi trovare un equilibrio, quindi non lasciatevi punzecchiare.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, oggi – 9 settembre 2020 – la Luna in opposizione, ciò nonostante state vivendo un periodo piuttosto positivo. Sul lavoro nei prossimi giorni vi troverete davanti ad una scelta importante, basterà mantenere la calma ed essere pazienti. Andrà bene.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo Paolo Fox, state vivendo continui contrasti in amore e nel fine settimana il vostro malumore si accentuerà, avrete voglia di litigare con il partner. Anche nel mondo del lavoro per voi non è un periodo facile, occhio alle spese sopratutto oggi, 9 settembre.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 9 settembre 2020, le storie in crisi sono ormai arrivate all’ultimo giro di boa, il periodo in arrivo però sarà ancor più complesso e sofferto. Venere è opposta e anche dal punto di vista professionale vivrete una giornata tesa.

PESCI

Cari Pesci, la Luna dissonante vi metterà nella condizione di vivere una giornata pesante dal punto di vista sentimentale, sul lavoro siete vulnerabili e molto esposti, non lasciatevi ferire. Tenete duro.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 9 SETTEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: nonostante la Luna opposta, in amore vivrete un periodo sereno e tranquillo. Mica male di questi tempi…

