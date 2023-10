Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 4 ottobre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 4 ottobre 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, in amore aspettatevi qualche momento di tensione a causa di una Venere opposta. Sul lavoro bene per i nuovi progetti, continuate a cavalcare l’onda. Vedrete che pian piano tutto si aggiusta e otterrete grandi cose in ogni campo. Rimboccatevi le maniche.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 4 ottobre 2023), attenzione perché c’è un bel po’ di nervosismo nell’aria e potrebbe ricadere sulla vostra situazione sentimentale. Sul lavoro lo stress è tanto ma bisogna stringere i denti.

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore tutto procede per il meglio e le stelle aiutano quelli che sono in cerca dell’anima gemella. Sul lavoro c’è un po’ di stanchezza ma avete ottenuto grandi risultati. Solo così riuscirete a togliervi belle soddisfazioni.

CANCRO

Cari Cancro, in amore bisogna stare calmi e non fare scelte azzardate. Rischiate di mettere a rischio una storia di lungo corso. Vedrete che pian piano tutto si aggiusta. Sul lavoro continuate a impegnarvi come sempre anche se Giove è contrario. Non sempre le ciambelle escono con il buco.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 4 ottobre 2023), con la luna opposta massima attenzione alle questioni di cuore. Sul lavoro siete pieni di creatività ma aspettatevi anche qualche piccolo ostacolo da dover superare.

VERGINE

Cari Vergine, le stelle parlano di discussioni d’amore ma dovreste cercare di risolverle. Sul lavoro siate molto attenti ai colleghi, non fidatevi. C’è chi proverà ad ogni costo a mettervi il bastone fra le ruote.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 4 OTTOBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: in amore tutto va per il meglio. Inoltre saprete togliervi belle soddisfazioni nel lavoro.