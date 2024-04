Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 3 aprile 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 3 aprile 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, siete pronti all’azione ma facilmente irritabili per il fatto di non riuscire a completare un progetto. Avete un cielo fortissimo con Sole e Mercurio in buona posizione (a breve anche Venere): ogni ritardo vi causa parecchio nervosismo e voi odiate perdere tempo! Molto bene l’amore, sia per i single sia per le coppie.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 3 aprile 2024), c’è da combattere con una Luna dissonante che vi rende disillusi, concentrati più sulla realtà che sulla fantasia. State attenti ai nuovi rapporti di lavoro. Trattative favorite fino a fine maggio, agevolate da Giove, e ci sarà tempo fino al 30 del mese per fare scelte decisive…

GEMELLI

Cari Gemelli, dopo una Pasqua sottotono e noiosa ora va decisamente meglio! Siete forti e battaglieri, nonostante il calo fisico che vi ha visti protagonisti nelle scorse ore. Venere torna attivo dal 5 aprile, favorito chi ha vissuto i sentimenti in maniera troppo passiva che ora può far sentire maggiormente la sua voce.

CANCRO

Cari Cancro, avete tanta voglia di fuggire, evadere da una quotidianità che non vi dà soddisfazioni: c’è molto nervosismo e ve la state prendendo con persone che non hanno mantenuto le promesse! Non pretendete tutto subito, ci vorranno pazienza e determinazione!

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 3 aprile 2024), è arrivato il momento delle sfide, delle battaglie, della competizione: tutto questo vi stimola e piace fortemente! Un cielo impetuoso renderà il mese di aprile molto combattivo.

VERGINE

Cari Vergine, torna protagonista l’azione, Venere a breve non sarà più opposta e arriveranno finalmente risposte (anche se non tutte) a ciò che vi animava! Amore intrigante sia per le coppie, che riaccenderanno la passione, sia per i single a caccia di avventura. In generale bisogna essere forti e decisi: Marte opposto porta l’ansia di non riuscire.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 3 APRILE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: è arrivato il momento delle sfide, delle battaglie, della competizione: tutto questo vi stimola e piace fortemente.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI